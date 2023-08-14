雙溪戲水意外！父救回兒子自己卻溺水 無呼吸心跳急救中

徐姓男子一家六口今天前往新北市雙溪區三叉坑溪戲水，傍晚時徐男見11歲的兒子溺水，下水救起兒子，但自己沉入溪中，徐妻無力救回丈夫。消防人員獲到場，將徐男救上岸時已無呼吸心跳，送醫急救中。

新北市消防局「119」救災救護指揮中心今天下午5點26分接獲報案，雙溪區清水橋附近溪流有人溺水，派遣第六大隊、金山中隊和雙溪、瑞芳、瑞亭、貢寮、秀峰分隊，共計23車47人前往救援。

據了解，台北市40多歲徐男和妻子帶著3子1女4名小孩到雙溪戲水，徐男看到套著救生圈的11歲的兒子，隨著溪浮漂遠，趕緊救援，將兒子推岸邊，但自己疑體力不濟沉入水中。徐妻看見丈夫溺水，要12歲女兒打119求救，並下水試圖救回丈夫，未能成功，自行上岸。