快訊

1家6口新北雙溪戲水...父親救回兒子卻溺水命危 妻無力救援

外傳「內參民調」侯友宜還是老三 國民黨緊急回應

田徑／陸2女選手「太像男人」受關注 近日遭國際田總除名掀熱議

雙溪戲水意外！父救回兒子自己卻溺水 無呼吸心跳急救中

聯合報／ 記者邱瑞杰／新北即時報導

徐姓男子一家六口今天前往新北市雙溪區三叉坑溪戲水，傍晚時徐男見11歲的兒子溺水，下水救起兒子，但自己沉入溪中，徐妻無力救回丈夫。消防人員獲到場，將徐男救上岸時已無呼吸心跳，送醫急救中。

新北市消防局「119」救災救護指揮中心今天下午5點26分接獲報案，雙溪區清水橋附近溪流有人溺水，派遣第六大隊、金山中隊和雙溪、瑞芳、瑞亭、貢寮、秀峰分隊，共計23車47人前往救援。

據了解，台北市40多歲徐男和妻子帶著3子1女4名小孩到雙溪戲水，徐男看到套著救生圈的11歲的兒子，隨著溪浮漂遠，趕緊救援，將兒子推岸邊，但自己疑體力不濟沉入水中。徐妻看見丈夫溺水，要12歲女兒打119求救，並下水試圖救回丈夫，未能成功，自行上岸。

消防人員到場潛水搜救，現場水域面積約籃球場大，水深約3公尺，消防人員6點9分找到徐男，救上岸時已無吸心跳，由救護車後送台灣礦工醫院急救。

徐男一家六口今到新北市雙溪區溪流戲水，徐男為救兒子溺水，消防人員救上岸時已無呼吸心跳，送醫急救中。記者邱瑞杰／翻攝
徐男一家六口今到新北市雙溪區溪流戲水，徐男為救兒子溺水，消防人員救上岸時已無呼吸心跳，送醫急救中。記者邱瑞杰／翻攝
徐男一家六口今到新北市雙溪區溪流戲水，徐男為救兒子溺水，消防人員救上岸時已無呼吸心跳，送醫急救中。記者邱瑞杰／翻攝
徐男一家六口今到新北市雙溪區溪流戲水，徐男為救兒子溺水，消防人員救上岸時已無呼吸心跳，送醫急救中。記者邱瑞杰／翻攝
徐男一家六口今到新北市雙溪區溪流戲水，徐男為救兒子溺水，消防人員救上岸時已無呼吸心跳，送醫急救中。記者邱瑞杰／翻攝
徐男一家六口今到新北市雙溪區溪流戲水，徐男為救兒子溺水，消防人員救上岸時已無呼吸心跳，送醫急救中。記者邱瑞杰／翻攝
徐男一家六口今到新北市雙溪區溪流戲水，徐男為救兒子溺水，消防人員救上岸時已無呼吸心跳，送醫急救中。記者邱瑞杰／翻攝
徐男一家六口今到新北市雙溪區溪流戲水，徐男為救兒子溺水，消防人員救上岸時已無呼吸心跳，送醫急救中。記者邱瑞杰／翻攝
徐男一家六口今到新北市雙溪區溪流戲水，徐男為救兒子溺水，消防人員救上岸時已無呼吸心跳，送醫急救中。記者邱瑞杰／翻攝
徐男一家六口今到新北市雙溪區溪流戲水，徐男為救兒子溺水，消防人員救上岸時已無呼吸心跳，送醫急救中。記者邱瑞杰／翻攝

溺水

延伸閱讀

河邊驚見邊牧阿金「全身癱軟卡石縫間」動也不動！網嚇壞差點報警下秒懵了

大武崙沙灘1天3人溺水亡 綠議員談究責 藍議員摃上

大武崙沙灘離岸流1天釀3死 宜蘭陡降灘更恐怖1天奪6命

大武崙沙灘1天3溺水死 友人感嘆後面2人是枉死的

相關新聞

影／新莊男已知被騙300萬 又信「重案組李組長」叫他領86萬買黃金

新北市新莊區1名61歲男子，上個月剛被假檢警騙走300多萬元，警方逮到2名取款車手，但同一組詐騙集團仍未放棄，鎖定他繼續...

食腦蟲檢驗未出爐 業者停業一周「怕復業遙遙無期」

北部一名30多歲女性，因感染俗稱食腦變形蟲的福氏內格里阿米巴腦膜腦炎死亡，新北市某家室內親水設施業者昨宣布從今日起停業一...

雙溪戲水意外！父救回兒子自己卻溺水 無呼吸心跳急救中

徐姓男子一家六口今天前往新北市雙溪區三叉坑溪戲水，傍晚時徐男見11歲的兒子溺水，下水救起兒子，但自己沉入溪中，徐妻無力救...

西班牙籍藝術家涉毀損古蹟案 士檢諭令限制住居

有百年歷史的台北市定古蹟慈諴宮今天凌晨遭人毀損，警方查獲1名西班牙籍藝術家酒後持松香水擦拭廟門，造成畫像溶解，經警詢後移...

影／富家女網戀被騙1675萬 警逮女車手發現她自帶點鈔機

新竹縣富家女小元（化名），今年5月在網路認識男子阿凱並墜入愛河，對方以投資泰達幣賺取結婚基金為由，要求小元先後匯款及面交...

西濱彰化線西段混凝土車翻覆漏油 司機僅擦傷自行爬出

西濱台61線南下169K彰化線西路段今天下午4點半發生一輛預拌水泥車翻車意外，整輛車側翻且漏油，幸好預拌水泥車駕駛受傷未...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦