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西班牙籍藝術家涉毀損古蹟案 士檢諭令限制住居

中央社／ 台北14日電

有百年歷史的台北市古蹟慈諴宮今天凌晨遭人毀損，警方查獲1名西班牙籍藝術家酒後持松香水擦拭廟門，造成畫像溶解，經警詢後移送士林地檢署。士檢檢察官訊後諭令限制住居。

台北市士林分局文林派出所今天凌晨2時許接獲民眾報案，指轄內市定古蹟慈諴宮遭人毀損，立即派員到場了解。

警方到場後發現，53歲西班牙籍方姓男子正持松香水和油脂溶解劑等清潔用具塗抹廟門，造成門面漆畫溶解、毀損且泛白，隨即將他依違反文化資產保存法的現行犯帶回所內偵辦。

據了解，從事美術藝術的方男曾配合過外縣市舊廟宇修補屋簷、彩繪等工作。

方男供稱，他今天凌晨在家飲酒後完，因見慈諴宮廟門老舊，才持道具擦拭廟門畫像，但不知此廟為北市列管古蹟。

文林派出所長王聖傑說明，方男無端毀損古蹟，須負法律相關責任。依文化資產保存法第103條，無端毀損古蹟、暫定古蹟之全部、一部或其附屬設施，處6個月以上5年以下有期徒刑，並得併科新台幣50萬元以上2000萬元以下罰金，呼籲民眾勿以身試法，肆意毀損列管古蹟。

根據內政部官網資料顯示，神農宮、慈諴宮及慧濟宮為士林三大古廟，其中位於士林區大南路的慈諴宮又稱士林媽祖廟，創建於清嘉慶元年（西元1796年），清同治3年（西元1864年）因為士林新街建立完成而遷於現址，其門神彩繪由台南藝師陳玉峰於民國49年（西元1960年）所繪，十分珍貴。

士林慈諴宮廟門遭藝術家持松香水塗抹。聯合報系記者蕭雅娟／翻攝
士林慈諴宮廟門遭藝術家持松香水塗抹。聯合報系記者蕭雅娟／翻攝

古蹟 文化資產 北市

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