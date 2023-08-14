影／新莊男已知被騙300萬 又信「重案組李組長」叫他領86萬買黃金

新北市新莊區1名61歲男子，上個月剛被假檢警騙走300多萬元，警方逮到2名取款車手，但同一組詐騙集團仍未放棄，鎖定他繼續下手，上周又假冒警察說要幫忙把錢追回來。未料男子又再上當，臨櫃想領86萬去買黃金，被銀行員擋下，警方又逮捕2名車手。

新莊警分局7月30日抓到2名詐欺車手，清查發現他們已從同1個金融帳戶領走300多萬元上繳幕後集團。員警循線找到被害人，原來61歲男子日前接到假檢警通知要監管他的金融帳戶，受騙交出提款卡和存簿，因而遭盜領。

不料8月6日詐騙集團又打電話給他，自稱「新莊分局偵查隊重案組李組長」，為了幫忙追回損失，請他去買1.5公斤黃金，交給警方假扣押監管。男子信以為真，隔天下午便前往富邦銀行準備提領86萬元，打算要去買黃金。

行員按例詢問提款用途，一聽就覺得太荒唐，婉轉勸他不妨先打電話到新莊警分局找「李組長」確認。

偵查隊承辦防詐業務偵查佐剛好姓李，接到詢問電話先告知：「這裡沒有重案組、也沒有李組長」，隨即眉頭一皺，發覺案情並不單純，直白告訴他：「你被騙了」。接著請他配合布局準備逮人。

11日詐騙集團又來電，男子直接約對方當天下午5時到新莊區幸福路「取黃金」，埋伏員警當場逮捕33歲許姓車手，查扣手機1支、假公文1張等證物。