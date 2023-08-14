女大生與男友出遊車輛起火成焦屍 家人驗屍崩潰要驗DNA確認

台中一對19歲情侶昨天到樂園看完電影，要到大甲聚餐，開車經台中市外埔區大安溪堤防路，自撞電桿後車輛起火，二人被燒死車內，檢察官今天和法醫相驗，因二人遺體被燒黑變形，未開死亡證明書，已採檢體化驗比對，需再確認身分。

死者之一的19歲王姓女大學生，家人在殯儀館相驗現場情緒崩潰，無法接受，仍抱一絲希望，希望死者和他們女兒只是同名，檢察官和法醫今天已採二具遺體檢體，和雙方家屬DNA比對身分。

據了解，死者是開車的19歲張姓男子，神岡人，在機車行工作，19歲王姓女子是大學夜間部學生，暑假期間剛好在泡沫紅茶店打工，二人交往約5個月。

二人昨天到樂園看完電影後，要去大甲聚餐，張男開母親名下的轎車載女友，昨天傍晚5點43分在中市外埔區廍子堤防路堤防幹73號電線桿前，不明原因自撞電線桿起火燃燒駕駛死亡，台中市消防局派大批人車到場搶救；警方通知家屬到場，昨晚以吊車要拖吊燒毀車輛時，發現車後座有一名死者，查出應是張男的女友。