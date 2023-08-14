超商偷木瓜牛奶塞背包辯「店員不收錢」 新北婦被活逮

新北市1名黃姓婦人，昨天（13日）下午至永和區永平路1間超商購物，黃婦拿了飲料櫃上4瓶木瓜牛奶，見店員正在忙著幫其他顧客結帳，竟趁機走出超商外，店長見狀趕緊衝出店外將她攔下並報警。永和警方獲報趕抵，黃婦辯稱有要付帳，是店員不收錢才會直接離開。警方詢後將她依竊盜罪嫌移送法辦。

據了解，79歲的黃姓婦人，昨天下午4時許走進永和區永平路1間超商，在飲料櫃前挑選許久，竟拿了4瓶價值140元的木瓜牛奶直接放進背包內，全程都被超商劉姓店長目擊，隨後黃婦趁店員正在幫其他顧客結帳時逕自走出店外，劉姓店長立即上前將黃婦攔下，當店長詢問黃婦為何沒結帳時，黃婦不願回應不發一語，劉姓店長只得報警。