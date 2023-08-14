影／太誇張！廂型車行駛機車優先道 還開上人行道
台南市一白色輛廂型車沿東區小東路違規行駛機慢車優先道後，開到北區東豐路口紅燈後，竟行駛入人行道。市警五分局今天說，警方接獲民眾檢舉後，已依違反道路交通管理處罰條例共開罰1200元。
網友在臉書社團「翻轉大台南交通2.0」PO上影片，影片中廂型車沿小東路違規行駛機慢車優先道，見東豐路口紅燈後駛入人行道右轉。
台南市警五分局交通組說，廂型車違規行駛機慢車優先道，見前方叉路口顯示紅燈，違規駛入人行道右轉。警方7月間接獲檢舉，已依道路交通管理處罰條例第45條第1項第4款規定，廂型車違規行駛機慢車優先道，及第6款行駛人行道各處以罰鍰600元。
警方說，車輛於岔路口前，逕駛入人行道，未超越岔路口停止線進入路口範圍右轉，未符紅燈右轉構成要件，但違反規定行駛人行道。呼籲民眾駕車時應遵守交通規則，切勿心存僥倖心態，避免受罰。
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