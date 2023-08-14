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影／「每天都在大逃殺」 豐原公老坪改裝車車聚警攔查

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導

台中豐原公老坪常有改裝車或車聚，影響附近居民安寧，前晚又有車聚，更有騎士拿著大聲公挑釁，警車到場，車潮仍不散，警方最後攔查4輛疑似改裝車並通報環保局，查獲一件無照駕駛，前晚的車聚現場，有人拍影音上傳抖音，標題寫「每天都在大逃殺」。

抖音影片中，多位年輕人騎機車在公老坪聚集，也有轎車，畫面中還有一輛警車出現，年輕人似乎不受影響，拿著大聲公在公老坪騎車兜圈子。

豐原警分局今天說明，該分局自7月暑假開始，針對公老坪路段編排守望勤務，投入警力加強取締無照駕駛、改裝車輛等交通違規，防制青少年違法、違規情形。

今年度該區通報噪音車631件，舉發無照駕駛196件、超速169件，警方提醒民眾，遵守各項交通規則，警方持續加強各項勤務作為，嚴厲執法，確保道路交通安全。

豐原公老坪前晚聚集大量汽機車，警方攔到疑改裝車，也查獲無照駕駛。圖／取自抖音網站
豐原公老坪前晚聚集大量汽機車，警方攔到疑改裝車，也查獲無照駕駛。圖／取自抖音網站
豐原公老坪前晚聚集大量汽機車，警方攔到疑改裝車，也查獲無照駕駛。圖／警方提供
豐原公老坪前晚聚集大量汽機車，警方攔到疑改裝車，也查獲無照駕駛。圖／警方提供

警車 抖音

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