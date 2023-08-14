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士林百年古蹟媽祖廟遭破壞 北市文化局：請廟方一月內提修復計畫

聯合報／ 記者洪子凱／台北即時報導

位於士林區直轄市定古蹟慈諴宮，今天凌晨遭一名喝醉酒男子，涉持松香水、油脂溶解劑擦廟門，遭警方依違反「文資法」帶回偵辦，北市文化局表示，今天一早接到消息與文資委員至現場會勘，也到派出所備案，也請廟方在一個月內提送緊急搶修計畫到文化局審查。

士林慈諴宮為台北市列管古蹟，不過今天凌晨西班牙籍方姓男子渾身酒氣，涉持松香水、油脂溶解劑等清潔用品，來回塗抹廟門，遭警方帶回，他聲稱，喝酒後看到慈諴宮廟門老舊，才會上前擦拭，不知廟宇是列管古蹟，全案依違反「文資法」帶回偵辦。

文化資產科長邱稚亘表示，事件發生後，文化局今早邀集文資委員至現場會勘，確實有毀損古蹟及附屬設施的狀況，相關人員也到派出所備案，請檢方後續做起訴動作，此外，也請廟方依照「文資法」第27條在一個月內提送緊急搶修計畫，也請廟方預計送修復廟門壁畫匠師的相關資歷一併送文化局進行審查。

邱稚亘說，外國人的行為恐涉及「文資法」第103條，可處6個月以上、5年以下有期徒刑，併科新台幣50萬元以上、2000萬元以下罰金。

位於士林區直轄市定古蹟慈諴宮，今天凌晨遭一名喝醉酒男子，涉持松香水、油脂溶解劑擦廟門，文化局一早派員前往會勘，並請廟方在一個月內提送緊急搶修計畫。圖／文化局提供
位於士林區直轄市定古蹟慈諴宮，今天凌晨遭一名喝醉酒男子，涉持松香水、油脂溶解劑擦廟門，文化局一早派員前往會勘，並請廟方在一個月內提送緊急搶修計畫。圖／文化局提供

文資法 文化局 古蹟

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