大武崙沙灘釀3死 謝國樑坦言下午3點緊急封閉沙灘是較正確作法

基隆市大武崙沙灘前天發生3起遊客溺水事件，造成3名男子死亡，沙灘管理和遊憩安全引發關注。基隆市長謝國樑今天在議會報告此事數度哽咽，說不出話來。謝坦承，或許回頭看，市府當天下午3點多接獲回報就封閉海灘，應該是比較正確的作法。

大武崙沙灘12日上午11點半、下午1點，各有1名男子溺水死亡，下午6點半又有一對父女溺水，父親送醫不治，6歲小女孩嗆水送醫治療中。市議會今天召開臨時會，上午變更議程，聽取市府報告此事，議員也輪番發言，討論市府責任及未來防範作為。

市府事後宣布大武崙沙灘和潮境海域昨天起到20日封閉，謝國樑今天說，針對未來沙灘是否重新開放，他將和市府團隊討論警戒線、救生模式、天氣預警、時間管理、沙灘現場管理及未來委外管理6個面向，如果能夠改善，就可以重新暫時開放。

謝國樑說，沙灘警戒線已經有點不堪，又因為海底地形的變化，離岸流非常的強烈，警戒線勢必要重拉。括廠商今早已在大武崙沙灘思考工法，看能不能夠把警戒線拉到讓民眾安全戲水的範圍。

在提到大部分溺水者都是在警戒線外，如果民眾警戒線內戲水，應該會比較安全時，謝國樑情緒波動大並為此哽咽，發言停頓。市議員張芳麗在座位喊「市長加油」。謝平復情復後說「對不起」，拭淚後繼續發言，但仍難掩哀傷神情。

謝國樑表示，現場救生一定要有動力設備，在警戒線或線外方便救援的地點，在出事時有效救援，而不是目前在岸邊，聽到呼救時游泳或滑獨木舟救援。

建置天氣預警系統部分，謝國樑說，這兩天有跟人在美國的海大校長團隊密集聯繫，未來會盡速合作，提出一套有效天氣預警系統，在天候不穩定的時候封閉海岸，讓遊客有個安全的環境，

謝國樑另提到沙灘遊憩管理時間原則，指目前大武崙沙灘屬於沒有具體時間跟限制的區域，所以晚上還會看到戲水的人潮。市府未來一定會落實時間管理原則，對於勸導不聽的民眾，依照觀光發展條例執法，保護民眾安全。

謝國樑說，目前在沙灘上「營業」的人，全部都是沒有跟市府申請管理的業者。市府在沙灘上唯一委託的單位就是水上救生安全協會，執行3個月左右的救生工作。對其他既有業者的管理，市府必須進一步落實。

最後提到委外管理方向時，謝國樑再次哽咽。他說，和平島公園是可參考的案例，過去5年間做到0溺斃，所以他覺得委外管理是政府未來要做的方向，唯有委外管理，才比較能夠有效防患於未然。

謝國樑認為，他提出的6個面向，除了委外管理是未來的事情，近期每一天都會開會討論前5個面向，在做到安全管控的前提下，才適合開放大武崙沙灘。

多名議員質疑市府應變不當，謝國樑說，議員指教非常正確，市府虛心面對。可能是因為沒有發生過這種嚴重的案例，或許沒有這種的經驗，所以在處理上沒有那麼的迅速，這一點會繼續深刻檢討。

謝國樑說，市府大概在12日下午3點多，收到大武崙沙灘發生民眾溺水，救起時有無呼吸心跳的情況。或許回頭看在下午3點多封閉海灘，應該是一個比較正確的作法。過去沒有相關的經驗，所以處過程有待後續檢討。