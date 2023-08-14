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古蹟慈諴宮壁畫遭毀損 北市文化局要求提送搶修計畫

中央社／ 台北14日電

西班牙籍方姓藝術家涉嫌持松香水塗抹、擦拭士林慈諴宮廟門。 聯合報記者蕭雅娟／翻攝
西班牙籍方姓藝術家涉嫌持松香水塗抹、擦拭士林慈諴宮廟門。 聯合報記者蕭雅娟／翻攝

台北市定古蹟慈諴宮廟門壁畫今天凌晨遭一名西班牙籍男子毀損，文化局表示，已邀集文資委員到場現勘，請廟方1個月內提報緊急搶修計畫及匠師資料送審。

警方今天凌晨2時許獲報士林慈諴宮遭毀損，派員到場後發現，53歲西班牙籍方男正持松香水和油脂溶解劑等清潔用具塗抹廟門，造成門面漆畫溶解、毀損且泛白，隨即將他依違反文化資產保存法的現行犯帶回所內偵辦。

針對古蹟遭毀損，台北市文化局文化資產科長邱稚亘接受媒體訪問表示，已在今天上午邀集文資委員到現場會勘，認定確實有涉及文資法第103條毀損古蹟及其附屬設施情事，將由檢方起訴並處新台幣50萬元至2000萬元罰金。

至於壁畫現況，邱稚亘說，已請廟方依照文資法第27條，在1個月內提報緊急搶修計畫，並提供預計邀請的修復匠師相關資歷，一併送審。

據了解，方男從事美術藝術家，曾配合過外縣市舊廟宇修補屋簷、彩繪等工作。方男向警方供稱，他今天凌晨在家飲酒後完，因見慈諴宮廟門老舊，才持道具擦拭廟門畫像，但不知此廟為古蹟。

古蹟 文化資產 文資法

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士林媽祖廟百年古蹟遭毀 西班牙藝術家涉持松香水擦門神彩繪

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