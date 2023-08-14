文藻畢業生練車摔溝亡餘波盪漾 學弟批不能就這樣算了

文藻外語大學一名今年6月畢業的丁姓女子，在8月6日在學校旁自行車和行人步道騎機車連人帶車摔落愛河上游段的大排內身亡，事件發生8天仍餘波盪漾，有文藻男大生昨在網路論壇發文，指「事情不能就這樣算了！」質疑校方和市府都沒責任？

一名文藻外語大學的男大生昨在網路論壇Dcard發文指，事情已發生一周了，網路相關評論幾乎一面倒的在檢討受害者，對家屬申請國賠也是充滿冷嘲熱諷，真的覺得好可悲；市政府的回應也是一副事不關己推卸責任的態度，縱觀始末，難道政府和校方一點責任都沒有嗎？

該名男大生強調，事發的那條路他騎了2年，鼎中和民族兩個方向都會走，真的從來沒有看到這條路有「禁行機車」的標誌，只知有在入口立「禁止汽車進入」的警示牌，這直接打臉市府「現場有設置告示牌一般機車不得進入」的回應。

男大生指，事情發生前，有99%的文藻學生包括女大生自己都不知道這條路其實被定義成人行道且禁行機車，誰也不想發生這種悲劇，但市府和校方卻罔顧每天幾千名學生違法騎行在只符合行人專用的護欄高度設計的愛河步道上，誰能保證難道白天就不會發生機車太快剎不住衝進愛河的問題？

男大生呼籲，悲劇發生了不是假裝沒看見，能不能在夜間加裝路燈，護欄是否可以加高，才能真正還女大生一個公道吧！

事發後，藍營議員白喬茵曾和水利局及校方到現場會勘，質疑河邊兩側若禁行機車，為何大學把機車停車場出入口設在大排旁？且河岸告示牌只畫設禁止汽車，「機車族的限制很曖昧不清」，至於沿岸護欄僅有鍊條，形同虛設，市府30年來未檢討愛河沿岸步道的安全性，「不是一句違法，就可假裝沒看見」。

對於男大生發文質疑校方對於學生安全步道防護亦有失職之責，文藻外語大學今受訪回應指出，靠近學校圍牆機車出入口的步道，是當初學校和水利局協調後可讓學生騎機車的步道，鼎中路的居民也曾和市府抗議為何學生可騎、居民卻不能騎？市府順應民意讓步，讓居民也可騎，但步道僅供機車，汽車無法進入。

校方表示，很遺憾學校畢業的丁姓女子練習機車發生憾事，意外發生後，校方提醒同學進出機車出入口要減速；同學在河堤旁行走，也勿靠近水源。校方和市議員白喬茵及水利局三方會勘事故現場後，也建請市府應正視鐵鍊護欄太低的問題，應加強防護措施。

高市水利局在會勘後曾表示，愛河沿岸欄杆都統一形式，合乎水利法規定，自行車道是否改善或增設護欄，要由公園處提出。公園處說，因河段涉及水利局河道維護需求、道工處道路鋪面等，待橫向聯繫後會提出改善措施。 丁女在文藻外語大學對面步道練騎車摔落愛河大排身亡，學弟發文質疑，學校旁設機車停車場出入口也很危險，校方指該處步道是市府核准的機車通行步道，不時可見居民和學生騎車經過。記者石秀華／攝影 今年6月從文藻外語大學畢業的丁姓女子，6日在學校旁步道練騎機車，不慎摔落愛河大排身亡；