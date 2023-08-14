基隆男子海大工學館防波堤釣魚一夜未歸 今早發現疑落海死亡
基隆市張姓男子昨天到海邊釣魚一夜未歸，家人報案。海巡人員今天近午在海大工學館後方堤防消波塊區域找到他，已經死亡。張男落海及死亡原因由警方調查中。
據了解，50歲張男昨天出門，前往海大工學館後方岸際釣魚。家人昨晚曾聯絡上張男，得知他預計今天凌晨回家，但到了凌晨4點仍沒看到他，打手機無法接通，前往工學館一帶看到張的機車還停在路邊，擔心他發生意外，到正濱派出所報案，警方通報海巡單位協助找人。
基隆市消防局「119」救災救護指揮中心今天上午11點多接獲通報，海巡人員在工學館後方堤防發現有人落水，疑為張男，並已死亡。消防和海巡人員半個多小時後，將張男從消波塊搬移到防波堤上，交由警方處理，通知家屬指認無誤，報請檢察官相驗，調查落水原因及釐清死因。
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