士林媽祖廟百年古蹟遭毀 西班牙藝術家涉持松香水擦門神彩繪

知名士林夜市內的士林慈諴宮，為北市列管古蹟，8月14日凌晨遭西班牙籍方姓藝術家，涉持松香水、油脂溶解劑擦廟門，警方獲報後到場，發現藝術家酒氣濃厚，全案依違反文化資產保存法帶回偵辦。

士林慈諴宮又稱士林媽祖廟，為台北市列管古蹟。觀傳局台北旅遊網官網指出，慈諴宮前身為1796年（清嘉慶元年）業主何錦堂獻地所建的天后宮，而門上彩繪的門神尉遲宮、秦淑寶，畫工相當精細，是近代重要的匠師陳玉峰作品。

警方指出，今凌晨2時許獲報，廟門遭人毀損，趕赴現場線西班牙籍方男渾身酒氣，涉持松香水、油脂溶解劑等清潔用品，來回塗抹廟門，隨即依違反文化資產保存法之現行犯帶回偵辦。藝術家方男曾配合其他縣市修補舊廟宇屋簷、彩繪，他聲稱，喝酒後看到慈諴宮廟門老舊，才會上前擦拭，不知廟宇是列管古蹟。