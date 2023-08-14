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影／高雄登山客挑戰嘉義小百岳滑倒 警消摸黑2小時抬下山
嘉義縣小百岳昨晚傳出意外，2名高雄友人相約到大湖尖山登山，不料林姓男子中途失足，右腳骨折疼痛無法行走，眼看天黑漸暗，友人慌張報警求助。警消獲報後以手機定位搜尋，摸黑尋找2小時終於找到人，以軟式擔架輪流搬運，將林男搬運下山送醫。
據了解，當時2人從番路鄉大湖村尖山前往竹崎鄉天雲山的登山步道，林姓男子疑踩到樹枝，再加上地面溼滑，不慎滑倒約50公分窟窿，右腳骨折無法走路，附近又無人可求助下，2人心中愈來愈慌，最後決定打電話報警求助，希望能趕快下山。
警消獲報後，依林男友人的報案手機定位鎖定，中埔分局、番路消防隊、義消及大湖村巡守隊出發搶救，共有10多人同時搜救，經摸黑搜尋約2小時，在當晚7點多找到受傷林姓男子及其友人，讓2人大呼終於結束驚魂記。
經救難人員初步檢視，林男右腳骨折無法行走，包紮後使用軟式擔架，以人力輪流接力搬運，徒步下山搬至登山口，再由救護車送往聖馬醫院就醫。中埔分局表示，登山前務必先行查看氣象及路線，並注意周遭山路狀況，以免危及自身安全。
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