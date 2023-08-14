聽新聞
test
0:00 / 0:00
國1台南新營轎車凌晨自撞國道護欄 另波及2車駕駛送醫
國道中山高北上新營路段今天凌晨發生連環車禍，駕駛轎車的劉姓男子疑精神不濟擦撞內側護欄後，另輛莊男駕駛的轎車又遭全聯結車追撞劉男頭部撕裂傷送醫，肇事原因排除酒駕，案由警方調查中。
車禍發生在今凌晨近3點，國道警方初步調查，劉男當時開車行經北向293.4公里新營路段，在內線車道疑因操作不當，撞擊內側護欄後停止於外側車道，掉落物被隨後由莊男駕駛的轎車撞擊，不料後方閃避不及的陳男駕駛營業全聯結車撞上劉男的轎車。
國道四隊警方及台南市消防局麻豆消防分隊趕至，發現劉男頭部撕裂傷送麻豆新樓醫院，現場3時38分排除，全線恢復通車。
警方也呼籲用路人，行車上路前務必養足精神專注開車，如有精神不濟，請速進入服務區或離開高速公路休息。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言