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國1台南新營轎車凌晨自撞國道護欄 另波及2車駕駛送醫

聯合報／ 記者謝進盛／台南即時報導

國道中山高北上新營路段今天凌晨發生連環車禍，劉姓男子駕駛的車頭凹陷全毀，劉頭部撕裂傷送醫。圖／民眾提供
國道中山高北上新營路段今天凌晨發生連環車禍，劉姓男子駕駛的車頭凹陷全毀，劉頭部撕裂傷送醫。圖／民眾提供
國道中山高北上新營路段今天凌晨發生連環車禍，駕駛轎車的劉姓男子疑精神不濟擦撞內側護欄後，另輛莊男駕駛的轎車又遭全聯結車追撞劉男頭部撕裂傷送醫，肇事原因排除酒駕，案由警方調查中。

車禍發生在今凌晨近3點，國道警方初步調查，劉男當時開車行經北向293.4公里新營路段，在內線車道疑因操作不當，撞擊內側護欄後停止於外側車道，掉落物被隨後由莊男駕駛的轎車撞擊，不料後方閃避不及的陳男駕駛營業全聯結車撞上劉男的轎車。

國道四隊警方及台南市消防局麻豆消防分隊趕至，發現劉男頭部撕裂傷送麻豆新樓醫院，現場3時38分排除，全線恢復通車。

警方也呼籲用路人，行車上路前務必養足精神專注開車，如有精神不濟，請速進入服務區或離開高速公路休息。

國道 車禍

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