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見車來竟衝上馬路 駕駛嚇壞急煞！新北男怪異行徑曝光

聯合報／ 記者黃子騰／新北即時報導

新北市1名男子，近日常常站在板橋區中正路板橋國中對面，見到車輛靠近就突然走到馬路中間，看到駕駛放慢車速及停車後，男子再慢悠悠的走回路邊，民眾見狀將男子怪異行徑拍下PO網，提醒路過駕駛要小心。海山警方表示未接獲民眾報案，該行人違規行為可處500元罰款，呼籲行人及駕駛應共同遵守交通規則。

有網友在臉書社團《我是板橋人》貼文並上傳一段影片：「行經板橋中正路請小心，（有人）故意走出來又走回去，根本沒有要過馬路，重複來回10次以上，很多騎士及汽車被他行為嚇到」。影片中可見1名男子站在板橋中正路板橋國中對面，見到有車輛準備通過，就逕自穿越馬路並站在路中間不動，當駕駛見狀停車後男子才又慢悠悠走回路邊，怪異行徑讓附近居民側目，

貼文一出立即引發熱議，有網友開玩笑的表示，「我跳進去，又跳出來了」、「這個很明顯就是看到車子來了故意前進的」、「碰瓷，直接報警」、「旁邊就有斑馬線和行人按鈕式的紅綠燈，不走在那邊來來回回根本就是想賺保險費和賠償金」、「如果有看到請報警處理維持用路人的安全」。

轄區海山警方表示，目前並未接獲民眾報案。警方指出，根據《道路交通安全規則》第 134 條規定，在設有行人穿越道、人行天橋或人行地下道的路段，民眾需依規定穿越，且不得在其一百公尺範圍內穿越道路，違規者可依《道路交通管理處罰條例》第 78 條處500元罰款。

警方提醒，駕駛人和行人應共同遵守交通規則，車輛行經路口時，減速慢行並停讓行人；行人也應依照標誌、標線及號誌指示穿越道路，共同營造友善安全的交通環境。

男子在板橋國中對面，見到車輛駛來疑似故意穿越馬路。圖／擷自臉書社團「我是板橋人」
男子在板橋國中對面，見到車輛駛來疑似故意穿越馬路。圖／擷自臉書社團「我是板橋人」

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