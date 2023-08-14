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高雄少年沉迷手遊遭父沒收手機 負氣離家7小時警尋回
高雄15歲周姓少年暑假期間沉迷手遊，在家中用兩支手機輪番玩遊戲，周父見兒子整天玩樂教不聽氣炸，沒收其中一支手機，未料，少年在深夜憤而離家，周父擔心子安危報案，警方沿路調閱監視器，7小時後在2.3公里外的超商尋獲少年。
警方指出，周姓男子（60歲）10日深夜10時許急忙走進小港警分局桂陽派出所報案，指就讀國三的15歲兒子因整天用兩支手機玩手遊，他見兒子沉迷遊戲出言管教，兒子不聽勸，他沒收一支手機後，兒子竟負氣離家，不知去向，因擔心兒子安危，請求警方協助。
警方獲報，擴大調閱監視器，發現少年從中安路住家大樓後方徒步離家，沿高鳳路往北走，研判少年走不遠，警方沿路搜尋，7小時後，在少年離家約2.3公里處的鳳山頂庄路一處超商尋獲平安無事的少年。
警方問少年「你和爸爸怎麼了？知不知道你爸爸在找你？」少年小聲應答「和爸爸吵架」，警方勸少年一番後，將少年帶返所，並辦理撤尋作業。
周父獲悉兒子被警方尋獲，趕到派出所，警方機會教育周父和兒子溝通管教應多以關懷代替責備，父親聽聞表示會予以改善，並感謝警方協助找回兒子。
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