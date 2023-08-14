天母豪宅遭竊9百多萬…保全涉持鑰匙搬光 誆女友傭兵特殊獎金

蕭姓保全在電梯比YA手勢。記者蕭雅娟／翻攝

台北市天母一處高級社區豪宅的蕭姓保全，利用賴姓屋主信任，持有住家鑰匙協助開門裝潢，發現屋內更衣室內放著9百多萬現金，通通裝在紙箱，得知屋主8月2日回台中躲「卡努」颱風，涉開門進屋竊走全數現金。士林警方獲報循線抓人，在蕭男及江姓女友租屋處、迷你倉庫等地查獲6百多萬現金，其餘300萬已還債花用，2人遭依竊盜罪嫌送辦。

據悉，遭竊的住戶為今年5月，以每月20萬租金租屋的賴姓貿易商，近期住家裝潢，有工人進出裝窗簾、修繕水電，賴將鑰匙交給社區聘請的蕭姓保全委託開門，賴今年7月31日入住，適逢8月2日卡努颱風來襲，賴回到台中躲風災，直到7日才返回天母，發現更衣室內的9百多萬現金不翼而飛，報案求助。

士林警方指出，全案立即調閱社區週遭監視器蒐證，並清查進出豪宅的人員，發現蕭姓保全持有鑰匙，8月1日涉嫌進屋發現更衣室內的紙箱竟放置大量現金，沒有保險箱只用衣物遮掩，隔天有10名工人進出住家裝潢，蕭姓保全幫忙開門全程在場，研判涉有重嫌。

警方追查，蕭姓保全得知屋內存放大量現金，屋主又因颱風天不在家，且積欠大筆高利貸債務，鋌而走險行竊，直接用大提袋搬運9百萬，8月10日拘提蕭男和江姓女友到案，並在2人住處分別查獲110萬、50萬元，三重及南港的迷你倉儲再查獲200萬、250萬，共計610萬現金。

蕭男曾任上尉軍官，因欠債遭汰除，退伍後擔任豪宅保全，誆騙女友他是特殊傭兵，這次的大筆財務是「特殊任務拿到的獎金」全案蕭、江2人遭依竊盜罪嫌送辦。