老翁要領畢生積蓄425萬元投資 2女警溫柔勸說阻詐

台中一名老翁到銀行要領畢生積蓄425萬元險被騙，2名女警溫柔勸說阻詐。圖／警方提供

台中一名老翁日前到銀行要領出畢生積蓄425萬元，行員關懷詢問，他堅不吐實，二名女警獲報到場勸說，溫柔關懷對談，老翁最後才說出要投資「高獲利、高報酬、無風險」，及時被阻詐。

台中市清水警分局光華所警員楊碧真、陳楷淇本月11日接獲沙鹿某銀行通報，一名男子疑似遭詐騙，請警方協助。

員警到場，見65歲林姓老翁神色異常，要臨櫃取款所有的存款425萬元，對於警方關懷詢問，老翁均不願回應提領金錢用途。

2名女警從老翁作息開始關心聊，並耐心開導，老翁才開始與警方對談，員警耐心問：「可以告訴我是誰請你提款的嗎」，終於突破心防，老翁坦言，在網路認識一名男子，對方聲稱可幫老翁無償股票投資基金，並聲稱：「高獲利、高報酬、無風險」，在男子遊說下，他心動想投下所有的積蓄存款來投資，期許退休生活能有保障、穩定收入。

2名女警告知老翁各類投資詐騙訊息及詐騙手法，最後都會利用高報酬、低風險等話術來誘騙，此為詐騙集團慣用投資詐騙手法，老翁才驚覺遭詐騙。

清水警分局光華派出所長陳俊佑提醒民眾，投資理財要注意，高獲利必定伴隨高風險，聽到「保證獲利」、「穩賺不賠」必定是詐騙。