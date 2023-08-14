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男竹圍漁港聚餐「刁車」回不了新北 警路過幫接電解圍

聯合報／ 記者周嘉茹／桃園即時報導

巡邏員警見狀研判電瓶沒電，利用巡邏車上的工具試著幫忙接電順利發動。記者周嘉茹／翻攝
巡邏員警見狀研判電瓶沒電，利用巡邏車上的工具試著幫忙接電順利發動。記者周嘉茹／翻攝
新北市一名李姓男子，昨晚與親友到桃園竹圍漁港聚餐，但回家時車子卻因電瓶沒電，無法發動卡在路邊，巡邏員警發現後立即上前關心並協助接電，讓李男得以順利返家。

大園分局竹圍派出所員警昨晚8點多在竹圍漁港巡邏時，發現一輛小客車引擎蓋掀開停在路邊，車子旁還圍著一群人在檢查車輛狀況，似乎需要協助，員警見狀立即上前關心。

李男表示，他和親朋好友晚間從新北市來到竹圍漁港聚餐，沒想到吃完晚餐要回家時，車輛剛開出停車場就熄火，怎麼發都發不動，他對附近環境不熟悉，一時之間也找不到修車廠幫忙，正著急不知該如何是好。

員警得知後研判可能是電瓶沒電，於是利用巡邏車上的工具試著幫忙接電，費了一番功夫後，總算讓拋錨的車輛順利發動，李男頻頻向警方道謝，員警也提醒他上路前要多加檢查車輛狀況，以免再次發生同樣的情形。

新北市一名李姓男子昨晚與親友到桃園竹圍漁港聚餐，但回家時車子卻無法發動。記者周嘉茹／翻攝
新北市一名李姓男子昨晚與親友到桃園竹圍漁港聚餐，但回家時車子卻無法發動。記者周嘉茹／翻攝

桃園 警察

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