男竹圍漁港聚餐「刁車」回不了新北 警路過幫接電解圍

巡邏員警見狀研判電瓶沒電，利用巡邏車上的工具試著幫忙接電順利發動。記者周嘉茹／翻攝 新北市一名李姓男子，昨晚與親友到桃園竹圍漁港聚餐，但回家時車子卻因電瓶沒電，無法發動卡在路邊，巡邏員警發現後立即上前關心並協助接電，讓李男得以順利返家。

大園分局竹圍派出所員警昨晚8點多在竹圍漁港巡邏時，發現一輛小客車引擎蓋掀開停在路邊，車子旁還圍著一群人在檢查車輛狀況，似乎需要協助，員警見狀立即上前關心。

李男表示，他和親朋好友晚間從新北市來到竹圍漁港聚餐，沒想到吃完晚餐要回家時，車輛剛開出停車場就熄火，怎麼發都發不動，他對附近環境不熟悉，一時之間也找不到修車廠幫忙，正著急不知該如何是好。