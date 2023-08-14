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驚！重達百斤黝黑山豬逛大街 穿梭交流道口險遭撞

聯合報／ 記者黃于凡／嘉義即時報導

嘉義縣竹崎交流道附近今早出現黝黑山豬，穿梭馬路讓用路人膽戰心驚。記者黃于凡／翻攝
嘉義縣竹崎交流道附近今早出現黝黑山豬，穿梭馬路讓用路人膽戰心驚。記者黃于凡／翻攝
國道3號竹崎交流道附近，今早突然出現一頭山豬，體型壯碩、毛色黝黑，直闖縣道166線險被撞，民眾膽戰心驚將畫面上傳臉書，也報警尋求協助，警方獲報到場後，山豬不見蹤影，疑為附近住戶飼養，已經被帶回家。

家畜疾病防治所指出，嘉義縣梅山鄉較常傳出山豬出沒，竹崎交流道附近較少有山豬出沒，研判有可能是家養豬，山豬身型壯碩，已達成豬體型，毛色也很漂亮，出現在馬路上遭撞會很危險，希望山豬平安到家。

警方表示，到場就沒看到山豬，應該是被帶回家了，據附近民眾推測，山豬應是家戶飼養，今早不慎脫逃，才會跑到馬路逛大街，提醒民眾行經該路段要注意前方、減速慢行，避免交通事故發生。

民眾將山豬照放上臉書，引起熱烈迴響，紛紛留言表示，「野豬騎士來了！」、「古有螳螂擋車，現有笨豬擋道」、「誰的朋友趕快帶回家」，也有人直接點菜「紅燒蹄膀，蒜泥三層肉，涼拌山豬皮，烤山豬肉，蔥爆松阪豬」。

野豬 嘉義

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