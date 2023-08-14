影／機車闖國道一路逆向9公里 桃園八旬翁在林口路段車禍氣胸

國道1號今天清晨5時許，有1輛普通重機疑似從桃園交流道南向出口闖入，一路逆向往北行駛內側車道約9公里到林口路段，與轎車發生擦撞。81歲騎士右手骨折、氣胸、全身多處擦挫傷，送林口長庚醫院急診，幸無生命危險。

國道一隊指出，黎姓老翁疑因路況不熟逆向誤闖交流道，警方獲報隨即通知交控中心監看CCTV，並派遣多輛巡邏車趕赴，但來不及攔截，機車已在南向40.3公里主線車道上發生車禍。

31歲李姓女子當時駕駛多元計程車行駛在內側車道，赫見有機車迎面逆向而來，簡直嚇壞了，根本閃避不及而發生擦撞，另1輛由36歲張姓男子駕駛的轎車又撞上倒地的機車，2名汽車駕駛人都沒有喝酒，機車騎士因氣胸無法酒測，待醫院抽血檢驗。

警方表示，6月30日起修正道路交通管理處罰條例部分條文施行，逆向行駛高速公路或快速公路，屬於危險駕駛行為，並提高罰款上限、吊扣牌照6個月。黎姓騎士違反道路交通管理處罰條例第43條1項6款，將依法開罰，可處6千元以上3萬6千元以下罰鍰，另將依公共危險罪嫌移送地檢署偵辦。