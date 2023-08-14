影／醉漢大鬧街頭還想騎機車 警員預防肇事加以管束

48歲林姓男子飲酒後心情不佳，在台南市中西區中華西路與民權路口喧鬧，林又要發動機車執意酒後騎乘機車，警員為預防危及他人生命安全，當場實施管束並帶回派出所後通知家屬帶回。

有網友將相關影片PO在路上觀察學院臉書社群，引起 討論。警方說，此案是台南市警二分局長樂所員警於8月2日凌晨 6點多接獲民眾報案後，到中華西路與民權路口處理林姓男子(48歲)酒醉於路旁喧鬧案件。

警員再三勸導及制止，林男後續以購物為由跑進超商，警員唯恐意外發生在旁實施守望，又發現他發動機車執意酒後騎乘機車。為維持公共秩序及預防林危及他人生命、身體危險，當場實施管束並帶回派出所後通知家屬，圓滿處理這件酒後紛鬧事件。

警方說，處理警員有聞到林身上有酒味，泥醉管束，預防危害發生，但林還沒騎機車移動，所以沒有酒測。

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