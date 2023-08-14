快訊

62歲張學友大馬開唱出意外 唱一半「跌坐在地」畫面曝光

AI股開低震盪緯創開盤下跌6元 台股早盤跌逾百點失守16,500點

學校退場4部曲出現就該跳船 教授靠「線上」將知識變現

離奇！老翁騎機車等綠燈突倒下 遭後車輾過死亡

聯合報／ 記者劉明岩／彰化即時報導

彰化縣芬園鄉70歲黃姓男子，昨天騎機車在彰化縣芬園鄉彰南路等紅綠燈時，突然人車倒下，被後方一輛休旅車壓在車底，經送醫後不治，事故原因由警方釐清中。 圖／消防局提供
彰化縣芬園鄉70歲黃姓男子，昨天騎機車在彰化縣芬園鄉彰南路等紅綠燈時，突然人車倒下，被後方一輛休旅車壓在車底，經送醫後不治，事故原因由警方釐清中。 圖／消防局提供

彰化縣芬園鄉70歲黃姓男子，13日騎機車在彰化縣芬園鄉彰南路等紅綠燈時，突然人車倒下，被後方一輛休旅車壓在車底，經送醫後不治，事故原因由警方釐清中。

警方調查，昨天上午9點半左右，黃姓男子騎機車沿彰南路1段由北往南行駛，遇到紅綠燈，在等候時，突然人車倒下，剛好綠燈亮起，後來由蔡姓男子駕駛的休旅車，將他輾壓在車底。

彰化縣消防局接獲報案，派遣救車前往救護，當地居民與救護人員合力搬起車輛，還有人撐傘遮雨，將他從底盤拉出，但經送醫搶救仍因傷重不治。

黃姓老翁突然倒地，以及休旅休蔡姓駕駛是否應意未注意肇事，仍待釐清，警方已報請檢察官相驗釐清責任。

車禍

延伸閱讀

是誰偷吃火龍果？ 彰化縣農會總幹事宣傳農產品 爆笑演出

彰化首度出現登革熱本土病例 個案住北彰化在雲林感染

大雨開車上國道打雙黃燈？網搖頭：開霧燈才對！道交法規定曝

YARiS CROSS、MG ZS接力報到 台灣市場休旅銷售排行是否會變化？

相關新聞

19歲情侶看完電影聚餐 開車自撞電桿起火二人成焦屍

台中一對19歲情侶昨天到樂園看完電影，要到大甲聚餐，開車經台中市外埔區大安溪堤防路，自撞電桿後車起火，二人被燒死車內，警...

恆春梅花鹿遭斬首 初判人為活體砍殺

屏東恆春半島梅花鹿命運多舛，七月有人趁颱風天闖進鹿園偷鹿，釀一死一重傷悲劇，十二日晚間又發現二具公鹿陳屍草叢堆，一隻遭砍...

彰化139縣道死亡彎道 兩月奪3命

彰化縣139縣道前天接連發生4起機車自撞事故，其中26歲林男行經「死亡彎道」時，疑超速失控撞擊路樹，頭顱破裂送醫不治，這...

離奇！老翁騎機車等綠燈突倒下 遭後車輾過死亡

彰化縣芬園鄉70歲黃姓男子，13日騎機車在彰化縣芬園鄉彰南路等紅綠燈時，突然人車倒下，被後方一輛休旅車壓在車底，經送醫後...

婦想找驅魔警察到家 台中警追蹤找到走失的她

婦人自稱家中有不乾淨的東西，想找驅魔神探，她前天外出後走失，家人報案，台中市大雅警分局頭家派出所員警調出監視器畫面，沿途...

外埔大安溪堤防轎車自撞電桿起火 男駕駛和後座乘客遭火噬成焦屍

台中市外埔區大安溪堤防今天傍晚發生車禍，一輛轎車疑自撞電線桿起火，車內男駕駛和後座乘客被燒成焦屍...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦