離奇！老翁騎機車等綠燈突倒下 遭後車輾過死亡

彰化縣芬園鄉70歲黃姓男子，昨天騎機車在彰化縣芬園鄉彰南路等紅綠燈時，突然人車倒下，被後方一輛休旅車壓在車底，經送醫後不治，事故原因由警方釐清中。 圖／消防局提供

彰化縣芬園鄉70歲黃姓男子，13日騎機車在彰化縣芬園鄉彰南路等紅綠燈時，突然人車倒下，被後方一輛休旅車壓在車底，經送醫後不治，事故原因由警方釐清中。

警方調查，昨天上午9點半左右，黃姓男子騎機車沿彰南路1段由北往南行駛，遇到紅綠燈，在等候時，突然人車倒下，剛好綠燈亮起，後來由蔡姓男子駕駛的休旅車，將他輾壓在車底。

彰化縣消防局接獲報案，派遣救車前往救護，當地居民與救護人員合力搬起車輛，還有人撐傘遮雨，將他從底盤拉出，但經送醫搶救仍因傷重不治。

黃姓老翁突然倒地，以及休旅休蔡姓駕駛是否應意未注意肇事，仍待釐清，警方已報請檢察官相驗釐清責任。