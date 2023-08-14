婦想找驅魔警察到家 台中警追蹤找到走失的她
婦人自稱家中有不乾淨的東西，想找驅魔神探，她前天外出後走失，家人報案，台中市大雅警分局頭家派出所員警調出監視器畫面，沿途追查，終於找到她。
前天晚上6點，頭家派出所警員林柏凱接獲民眾報案表示，他85歲母親下午出門至今尚未返家，因母親有嚴重情緒問題常常會產生幻覺，擔心其安危報警協尋。
警方依規定受理後，立即調閱婦人離家時監視器畫面，沿途追蹤查訪，最終在距離派出所約500公尺處的巷子內發現婦人身影。
員警詢問婦人，她說看到家裡有不乾淨的東西，害怕自己待在家，想要找警察到家中協助驅魔，但不知派出所電話，所以出門一路詢問路人派出所地址後步行前往，因步行路徑不定，她與警方多次擦身而過。
員警先將婦人帶至派出所休息，連繫家屬撤尋帶回，家屬到場後，婦人仍堅持要警方陪同返家查看，確認家裡沒有髒東西後才敢進屋。
頭家派出所長劉凱萍表示，員警積極協尋婦人，尋獲後發揮為民服務精神陪同返家，建立良好警民信任關係，值得肯定；他呼籲若家中有失智、精神疾病或年長者，應注意其可能常活動之範圍，並予以配戴留有聯絡方式之飾品、證件或手機，也可向失智症協會登錄資料，申請「預防走失愛心手鍊」，或至各分局偵查隊申請建立指紋檔，以利警方發現時可第一時間確認走失者身分，協助返家。
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