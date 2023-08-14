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19歲情侶看完電影聚餐 開車自撞電桿起火二人成焦屍

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導

台中一對19歲情侶昨天開車，經外埔區堤防道路，自撞電桿火燒車，二人死亡。圖／台中市消防局提供
台中一對19歲情侶昨天開車，經外埔區堤防道路，自撞電桿火燒車，二人死亡。圖／台中市消防局提供
台中一對19歲情侶昨天到樂園看完電影，要到大甲聚餐，開車經台中市外埔區大安溪堤防路，自撞電桿後車起火，二人被燒死車內，警方今天報請檢察官和法醫相驗，查明死因並確認身分。

據了解，死者是開車的19歲張姓男子，神岡人，在機車行工作，19歲王姓女子是大學夜間部學生，暑假期間剛好在泡沫紅茶店打工，二人交往約5個月。

二人昨天到樂園看完電影出發，要去大甲聚餐，張男開母親名下的轎車載女友，昨天傍晚5點43分在中市外埔區廍子堤防路堤防幹73號電線桿前，不明原因自撞電線桿起火燃燒駕駛死亡，台中市消防局派大批人車到場搶救；警方通知家屬到場，昨晚以吊車要拖吊燒毀車輛時，發現車後座有一名死者，查出應是張男的女友，研判是車速太快，轎車自撞時，駕駛座右邊女生彈至後座。

警方表示，當時傍晚視線尚佳，該道路寬又直，附近無監視器畫面，警方今天報請檢察官相驗，將驗DNA確認二名死者身分，並查明肇事原因。

台中一對19歲情侶昨天開車，經外埔區堤防道路，自撞電桿火燒車，二人死亡。圖／警方提供
台中一對19歲情侶昨天開車，經外埔區堤防道路，自撞電桿火燒車，二人死亡。圖／警方提供
台中一對19歲情侶昨天開車，經外埔區堤防道路，自撞電桿火燒車，二人死亡。圖／台中市消防局提供
台中一對19歲情侶昨天開車，經外埔區堤防道路，自撞電桿火燒車，二人死亡。圖／台中市消防局提供
台中一對19歲情侶昨天開車，經外埔區堤防道路，自撞電桿火燒車，二人死亡。圖／台中市消防局提供
台中一對19歲情侶昨天開車，經外埔區堤防道路，自撞電桿火燒車，二人死亡。圖／台中市消防局提供

自撞 台中市 車禍 火燒車

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