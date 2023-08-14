聽新聞
test
0:00 / 0:00

恆春梅花鹿遭斬首 初判人為活體砍殺

聯合報／ 記者張已亷／屏東報導

屏東恆春半島發現二具公梅花鹿屍體，其中一具遭斬首，墾管處證實是人為盜獵，研判是活體砍殺，已報警緝凶。圖／墾管處提供
屏東恆春半島發現二具公梅花鹿屍體，其中一具遭斬首，墾管處證實是人為盜獵，研判是活體砍殺，已報警緝凶。圖／墾管處提供
屏東恆春半島梅花鹿命運多舛，七月有人趁颱風天闖進鹿園偷鹿，釀一死一重傷悲劇，十二日晚間又發現二具公鹿陳屍草叢堆，一隻遭砍頭，一隻遭斷角，鹿身沒有彈孔，墾管處初步研判鹿隻可能在瀕死狀態下，遭人割除頭顱帶走，將協同警方調查，若屬人為獵捕情節重大者，依動物保護法最重可處五年徒刑，併科五百萬元罰金。

屏東環盟理事、律師張怡為探查滿州港口溪調適計畫，前晚八時左右與友人前往下游水泥橋附近，發現草叢堆有二頭屍身完整公梅花鹿，一頭毛色鮮豔死亡時間不久，軀幹有犬隻啃咬痕跡，鹿角遭斷取走，另一頭爬滿蛆蟲散發惡臭，明顯死亡多日，頭顱遭割除，她拍下照片發上地方臉書社團，引起議論。

保育志工古清芳說，僅斷頭但身軀完整死亡，明顯是人為獵捕，梅花鹿頭部價值高，可能是為了採集鹿茸等野味，或帶回頭部製作標本販售，謀取不法所得。

他說，鹿茸加上鹿頭一組可賣約七、八千元，大多放陷阱或犬隻獵捕，就他瞭解已有數十件活體斬首紀錄，在國家公園內獵捕野生動物已違法，盼相關單位加強巡邏，也希望修法加重罰則，只要高過市場價格，「不符成本，得不償失，誰還會打」。

墾管處副處長許書國說，上周五就已發現遭斷頭公梅花鹿，初步研判是活體砍殺；梅花鹿復育計畫進行卅餘年，二○○九年停止野放，已不屬於保育類，但在國家公園內獵捕野生動物已違反國家公園法，情節重大者可處一年以上五年以下徒刑，併科五十萬元以上五百萬元以下罰金。

張怡說，不少違規案件，多數人遭逮都矢口否認，過往案件大多因舉證困難陷於困境，若從刑罰進行訴訟，司法單位蒐證上會有較大權力，抓到重罰可殺雞儆猴，多少會有嚇阻效果。

梅花鹿 國家公園 屏東

延伸閱讀

恆春梅花鹿遭斬首、砍角初判活體砍殺 兩公鹿遭棄屍港口溪邊草叢

恆春中元搶孤外人不只看熱鬧 文化人籲設展示館也看門道

姐弟戀想同歸於盡 西瓜刀胡亂砍殺十多刀...女友鼻子慘遭削掉

2男颱風夜竊梅花鹿釀一死一重傷 屏東地院這樣裁定

相關新聞

恆春梅花鹿遭斬首 初判人為活體砍殺

屏東恆春半島梅花鹿命運多舛，七月有人趁颱風天闖進鹿園偷鹿，釀一死一重傷悲劇，十二日晚間又發現二具公鹿陳屍草叢堆，一隻遭砍...

彰化139縣道死亡彎道 兩月奪3命

彰化縣139縣道前天接連發生4起機車自撞事故，其中26歲林男行經「死亡彎道」時，疑超速失控撞擊路樹，頭顱破裂送醫不治，這...

外埔大安溪堤防轎車自撞電桿起火 男駕駛和後座乘客遭火噬成焦屍

台中市外埔區大安溪堤防今天傍晚發生車禍，一輛轎車疑自撞電線桿起火，車內男駕駛和後座乘客被燒成焦屍...

資收阿嬤葉勝子三度捐款100萬 贈中港消防隊勘災車與照明燈

高齡85歲的葉勝子阿嬤，靠拾荒變賣回收資源一點一滴存錢，2016、2017、2023年各捐100萬元，給新北市政府購置復...

大武崙沙灘1天3起溺水！綠營議員轟基市府無作為 第2起就應淨空海域

基隆市大武崙沙灘昨天發生3起遊客溺水死亡事件，基隆市議員張顥瀚今天說，上午11點半發生溺水事件，下午1點就又發生...

花蓮2獵人上山打獵迷途受困溪流 警、消架繩助脫困

花蓮一名林姓民眾與岳父今天凌晨到萬榮鄉西林村山區打獵，返家途中因天色昏暗迷路，還遇上壽豐溪水湍急難以渡河，當地居民發現林...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦