恆春梅花鹿遭斬首 初判人為活體砍殺

屏東恆春半島發現二具公梅花鹿屍體，其中一具遭斬首，墾管處證實是人為盜獵，研判是活體砍殺，已報警緝凶。圖／墾管處提供 屏東恆春半島梅花鹿命運多舛，七月有人趁颱風天闖進鹿園偷鹿，釀一死一重傷悲劇，十二日晚間又發現二具公鹿陳屍草叢堆，一隻遭砍頭，一隻遭斷角，鹿身沒有彈孔，墾管處初步研判鹿隻可能在瀕死狀態下，遭人割除頭顱帶走，將協同警方調查，若屬人為獵捕情節重大者，依動物保護法最重可處五年徒刑，併科五百萬元罰金。

屏東環盟理事、律師張怡為探查滿州港口溪調適計畫，前晚八時左右與友人前往下游水泥橋附近，發現草叢堆有二頭屍身完整公梅花鹿，一頭毛色鮮豔死亡時間不久，軀幹有犬隻啃咬痕跡，鹿角遭斷取走，另一頭爬滿蛆蟲散發惡臭，明顯死亡多日，頭顱遭割除，她拍下照片發上地方臉書社團，引起議論。

保育志工古清芳說，僅斷頭但身軀完整死亡，明顯是人為獵捕，梅花鹿頭部價值高，可能是為了採集鹿茸等野味，或帶回頭部製作標本販售，謀取不法所得。

他說，鹿茸加上鹿頭一組可賣約七、八千元，大多放陷阱或犬隻獵捕，就他瞭解已有數十件活體斬首紀錄，在國家公園內獵捕野生動物已違法，盼相關單位加強巡邏，也希望修法加重罰則，只要高過市場價格，「不符成本，得不償失，誰還會打」。

墾管處副處長許書國說，上周五就已發現遭斷頭公梅花鹿，初步研判是活體砍殺；梅花鹿復育計畫進行卅餘年，二○○九年停止野放，已不屬於保育類，但在國家公園內獵捕野生動物已違反國家公園法，情節重大者可處一年以上五年以下徒刑，併科五十萬元以上五百萬元以下罰金。

張怡說，不少違規案件，多數人遭逮都矢口否認，過往案件大多因舉證困難陷於困境，若從刑罰進行訴訟，司法單位蒐證上會有較大權力，抓到重罰可殺雞儆猴，多少會有嚇阻效果。