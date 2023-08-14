彰化139縣道死亡彎道 兩月奪3命

26歲林姓男子前晚騎車行經彰化縣139線時，疑因過彎超速失控撞擊路樹，頭顱破裂、顱內出血，昨天凌晨不治，機車因撞擊力大幾乎解體。圖／民眾提供 彰化縣139縣道前天接連發生4起機車自撞事故，其中26歲林男行經「死亡彎道」時，疑超速失控撞擊路樹，頭顱破裂送醫不治，這已是近3個月來，此路段奪走的第3條人命。民代質疑相關單位不作為，讓傷亡事故一再發生；至於是否增設防撞桶或跳動路面，工務處將會勘討論後決定。

彰化縣道139線位在八卦山稜線，風景優美，吸引重機族及超跑族競飆，常發生傷亡車禍。警方暑假安排便衣員警充當「追焦手」，取締違規，前天周六並加強警網攔查，但一天仍發生4件機車自撞，傍晚7時勤務才結束，7時13分林男即命喪「死亡彎道」，令人無奈。

而這已是近3個月來該路段第3起自撞死亡車禍。在139線芬園鄉大彰路5段9.1公里處的「死亡彎道」，先是5月16日晚間，共乘機車的兩少年疑過彎自撞路樹，騎車的陳姓少年送醫不治；7月15日傍晚，20歲女子騎重機車也疑過彎不慎自摔，人遭甩飛，送醫不治。

縣警局交通隊分析，139線車禍多，主因有數個連續彎道，喜歡飆速的汽機車過彎時常壓車，甚至蹺獨輪，死者幾乎都是年輕人。

因此，縣府從2020年10月起，在最容易肇事5.8到10.2公里約4.4公里路段，行車速限從50公里降為40公里，並重繪標線、設置防撞桿及護欄。警方並在沿途設兩支固定桿測速器，假日加派警網雙向機動取締，每年違規罰單上萬件，但車禍傷亡事故仍居高不下，讓警方人員大嘆「有步想到嘸步。」

縣議員莊陞漢說，他曾建議在主要肇事彎道前50公尺，設置跳動路面或摩擦路面，但相關單位怕騎士跌倒受傷，有國賠問題，警方也建議在主要肇事彎道設防撞桶，減緩撞擊力。

縣府工務處表示，包括警方在內，139線車禍防制能做、能想的都做了，最重要原因仍是駕駛人不遵守交通規則。至於設防撞桶、跳動路面設置等建議，將與相關單位會勘、討論。