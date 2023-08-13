藝人張立昂酒醉大鬧擾鄰 上銬扭送警局影片曝光
41歲藝人張立昂今天凌晨1時許與劇組人員喝完殺青酒返家後，疑因喝太醉失態，竟在住家公寓樓下大吼大叫，還不停敲打鄰居家門，鄰居不堪其擾報警。永和警方獲報趕抵，經制止後張立昂仍不聽，當場被警方上銬逮捕帶回警局管束。張立昂於3時許酒醒後，對自己的脫序行為十分懊悔，隨後由母親帶回。
據了解，張立昂主演的戲劇《鬼之執行長》日前剛殺青，張立昂昨天晚間與劇組人員喝殺青酒慶功，但張立昂疑因喝太多不勝酒力，今天凌晨1時30分返家後竟在住家公寓樓下公設處大吼大叫不知所云，還去敲打鄰居家門。永和警方接獲報案趕抵，見張立昂仍不斷喧嘩立即出言制止，但張立昂卻不聽制止持續大吼大叫。警員立即將張立昂上銬強制扭送上警車，帶回警局進行管束。
張立昂凌晨3時許在警局酒醒後，對自己脫序行為也十分懊悔，警方依規定填寫管束執行通知書，並通知張母到場陪同，隨後由母親將張立昂帶返家。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言