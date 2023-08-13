資收阿嬤葉勝子三度捐款100萬 贈中港消防隊勘災車與照明燈

高齡85歲的葉勝子阿嬤，靠拾荒變賣回收資源一點一滴存錢，2016、2017、2023年各捐100萬元，給新北市政府購置復康巴士、幫新莊國小成立弱勢學童基金、讓中港消防分隊汰換勘災車並添購移動照明設備。今天捐贈儀式，議長蔣根煌、消防局長李清安、新莊區長朱思戎等人到場見證義舉。

葉阿嬤曾在新莊國小擔任導護志工20餘年，16年前一場大病，一度需要氣切保命，康復之後決定將上天庇佑的生命奉獻社會。由於子女均已成家，都有正當工作，她發願持續行善，常年在新莊老街一帶收集回收資源變賣，常忙到深夜才回家，5元、10元慢慢存，慢慢累積。

2016年她將多年存款與資收所得湊足100萬元，原本想捐救護車給新莊消防分隊，但當時並不缺，於是改捐復康巴士。

隔年又把子女給的生活費節餘和資收所得，再捐100萬元給新莊國小成立救助基金，當時她說，年輕時家貧，孩子小學畢業買不起紀念冊，事隔多年仍覺得遺憾，因此希望能幫到經濟弱勢學童，無論買本畢業紀念冊、參加畢業旅行都好。

今年葉阿嬤又存足100萬元，捐給消防局幫中港消防分隊汰換災情勘查車、添購3組移動式照明燈，今天舉行捐贈儀式。消防局指出，中港分隊是可快速出勤應變地震災害的全市7支輕型救援隊之一，增添勘災車和移動照明設備，必能有效提升救災能量，替市民感謝葉勝子阿嬤善行義舉。