快訊

台中聞人出殯！逾2億勞斯萊斯車隊送行 奉花芳名錄驚見這些大老

B群別和這些藥一起吃 一圖看懂維生素和哪些藥物有交互作用

聽新聞
test
0:00 / 0:00

花蓮2獵人上山打獵迷途受困溪流 警、消架繩助脫困

聯合報／ 記者王思慧／花蓮即時報導

花蓮一名林姓民眾與岳父今天凌晨到萬榮鄉西林村山區打獵，返家途中因天色昏暗迷路，還遇上壽豐溪水湍急難以渡河，當地居民發現林男的求救呼喊聲及閃爍的燈光後，得知有人受困，趕緊求援。經警消架設繩索協助後，平安幫助2人脫困。

鳳林警分局表示，西林派出所在13日凌晨1時45分獲報，林男與岳父2人在山區迷途，延誤下山時間，碰到壽豐溪水湍急受困，當地居民發現林男透過燈光和呼喊，向警方請求協助。

西林派出所警員蔡坤霖與黃文潁趕赴現場，但當時天色昏暗加上河水湍急，無法立即協助脫困，聯繫消防局第二大隊救援，並通知山警謝光亮幫忙，在山警的引領下，員警與消防隊員順利穿越急流，成功抵達林男受困的位置。

經消防隊員詳細評估現場，採橫渡繩索方式，成功幫助2人安全渡過河流，好在都沒有生命危險，2人隨後也向警消表示可自行返家。

警方表示，此次救援行動得力於西林派出所警員的果斷決策與協調能力，加上山警的帶領與消防隊專業的救護能力，在大家分工合作下，成功協助民眾脫困。呼籲民眾從事戶外活動時，務必注意自身安全，避免類似事件再次發生。

花蓮林姓民眾今天凌晨與岳父到西林村山區打獵，因天色昏暗不慎迷路，加上壽豐溪水湍急受困，經警消救援讓2人平安渡河。圖／花蓮縣消防局第二大隊提供
花蓮林姓民眾今天凌晨與岳父到西林村山區打獵，因天色昏暗不慎迷路，加上壽豐溪水湍急受困，經警消救援讓2人平安渡河。圖／花蓮縣消防局第二大隊提供
花蓮林姓民眾今天凌晨與岳父到萬榮鄉西林村山區打獵，返家途中因壽豐溪水湍急受困，經警消架設繩索後，2人平安渡河脫困。圖／鳳林警分局提供
花蓮林姓民眾今天凌晨與岳父到萬榮鄉西林村山區打獵，返家途中因壽豐溪水湍急受困，經警消架設繩索後，2人平安渡河脫困。圖／鳳林警分局提供

花蓮

延伸閱讀

颱風暴雨農損 花蓮3種作物現金救助最高可領10萬元

凌晨2時27分花蓮外海規模4.1地震 最大震度花東2級

被「1顆雞蛋」砸到腦震盪！女1年不能工作求償百萬 判決出爐

在七星潭過浪漫七夕！ 「流星花蓮」天文主題旅遊 聽見、看見、享受星光的夜晚

相關新聞

大武崙沙灘1天3起溺水！綠營議員轟基市府無作為 第2起就應淨空海域

基隆市大武崙沙灘昨天發生3起遊客溺水死亡事件，基隆市議員張顥瀚今天說，上午11點半發生溺水事件，下午1點就又發生...

首例EMU3000自強號遭人塗鴉慘「破相」 下午緊急修復完成

台鐵一輛停放樹林調車場的EMU3000自強號，昨晚遭不明人士闖入塗鴉。台鐵今天傍晚表示，塗鴉已於下午2時20分全部清除完...

影／國1台南新市轎車爆衝護欄…慘翻覆燒成火球 全面燃燒畫面曝

中山高北上台南新市路段今下午發生轎車衝出護欄翻覆起火，車內3人受傷送醫，初步調查無生命危險，詳細肇事原因警釐清中。

影／童玩節爆衝突！13歲孩被壯男拖更衣室「掐頸痛毆」 家長怒PO網肉搜

宜蘭童玩節更衣間昨天發生大人打小孩，身材壯碩黑衣男疑似在更衣間外不耐等候，待13歲男孩要步出更衣間時，反被推進去關門，黑...

花蓮2獵人上山打獵迷途受困溪流 警、消架繩助脫困

花蓮一名林姓民眾與岳父今天凌晨到萬榮鄉西林村山區打獵，返家途中因天色昏暗迷路，還遇上壽豐溪水湍急難以渡河，當地居民發現林...

板橋公寓冒濃煙竄出火舌 屋主驚嚇逃生…消防局出動大批人車灌救

新北市板橋區篤行路三段1棟5層樓公寓，今天下午3時許3樓突然發生火警，新北市消防局獲報派遣大批人車前往。警消趕抵現場時發...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦