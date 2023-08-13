花蓮2獵人上山打獵迷途受困溪流 警、消架繩助脫困

花蓮一名林姓民眾與岳父今天凌晨到萬榮鄉西林村山區打獵，返家途中因天色昏暗迷路，還遇上壽豐溪水湍急難以渡河，當地居民發現林男的求救呼喊聲及閃爍的燈光後，得知有人受困，趕緊求援。經警消架設繩索協助後，平安幫助2人脫困。

鳳林警分局表示，西林派出所在13日凌晨1時45分獲報，林男與岳父2人在山區迷途，延誤下山時間，碰到壽豐溪水湍急受困，當地居民發現林男透過燈光和呼喊，向警方請求協助。

西林派出所警員蔡坤霖與黃文潁趕赴現場，但當時天色昏暗加上河水湍急，無法立即協助脫困，聯繫消防局第二大隊救援，並通知山警謝光亮幫忙，在山警的引領下，員警與消防隊員順利穿越急流，成功抵達林男受困的位置。

經消防隊員詳細評估現場，採橫渡繩索方式，成功幫助2人安全渡過河流，好在都沒有生命危險，2人隨後也向警消表示可自行返家。

警方表示，此次救援行動得力於西林派出所警員的果斷決策與協調能力，加上山警的帶領與消防隊專業的救護能力，在大家分工合作下，成功協助民眾脫困。呼籲民眾從事戶外活動時，務必注意自身安全，避免類似事件再次發生。