影／童玩節爆衝突！13歲孩被壯男拖更衣室「掐頸痛毆」 家長怒PO網肉搜

宜蘭童玩節更衣間昨天發生大人打小孩，身材壯碩黑衣男疑似在更衣間外不耐等候，待13歲男孩要步出更衣間時，反被推進去關門，黑衣男以左手大力掐住男孩脖子，留下抓傷痕跡。家長帶孩子去驗傷後怒po網肉搜，網友斥責男衣男行徑惡劣，以大欺小是「鼠辣」，警方正調監視器找人送辦。

男孩的家長在臉書社團「宜蘭知識+」PO文，指出12日下午1點7分，宜蘭童玩節更衣間有名先生不明原因打傷小孩以大欺小，怕有第二個受害者，這種會傷害小孩的人無法縱容，呼籲社會各界團結保護孩子，希望趕快抓到兇手。

30幾秒影片中，一名黑衣男站更衣間門外，雙手環抱不耐煩等候，見13歲曾姓男孩要走出更衣間時，反而被黑衣男推了進去把門關上，兩人身形相差很大。根據被害人描述，他被對方以左手掐頸，用右手阻擋，造成頸部留下指甲抓傷、右手肘挫傷，從關門到男孩再開門離開，前後過程約10秒。

網友看到這段影片後大罵「誇張」，有人直呼「可怕」、「換個衣服等一下，有必要動人打人嗎」、「打小孩算什麼男人」、「鼠辣」、「密閉空間，小孩當時是多麼的無助及恐懼」。

家長帶孩子驗傷後提告傷害，由於昨天童玩節的遊客相當多，警方研判是更衣室排隊糾紛，獲報後清查活動會場監視畫面交叉比對，目前雖有影像，但還沒找到人，童玩節主辦單位也會提供相關監視畫面協助追查。