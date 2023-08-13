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深夜提款遇便衣盤查質疑像8+9 警：講話小心點

聯合報／ 記者林昭彰／新北即時報導

新北市1名婦人午夜時分到新莊郵局提款，遇到便衣警察守望，由於她邊操作ATM邊講手機，行為像極了詐騙車手，但婦人被陌生小伙子牢牢盯著看，實在很怕被搶劫。盤查過程雙方互不信任、言詞交鋒，最後通知制服警察排解誤會。

婦人昨晚上網貼文討拍，引發網友論戰互噴，有人指責警察執勤態度應該和藹一點，不要把每個人當成嫌犯；但更多人抨擊婦人半夜領錢，為何不去燈光明亮的超商？

還有人說「便衣埋伏就是要讓嫌犯看不出真實身分啊！」或說看不懂貼文內容「是在報怨治安不好怕有搶匪、還是怕警察過度關心」、「明明有危機意識，卻仍選擇給歹徒創造機會！應該慶幸遇到警察，不然會發生什麼事都難說，或許連後悔的機會都沒有」。

婦人的貼文形容遇到「恐怖的提款經驗」、批評「當警察執行公務真的沒什麼了不起」。她描述，12日凌晨0時許，吃完消夜騎機車順路去新莊中正路郵局領錢，發現三更半夜還有人坐在公車候車亭，很可疑，且自始牢牢盯著她看，很怕被搶劫。

當時正帶著耳機講電話，於是故意大聲講話，沒想到2個年輕人還是靠過來，亮出證件自稱警察，但是太暗看不清楚，也無從辨識真偽，她嚇到脫口而出：「你這麼像8+9，我很難相信是警察」，引起另1人叫她「講話小心一點」，還說不然打110請制服警察過來確認。

後來婦人嚇哭了，並向制服警察抱怨：「你們盤查身分，可不可以不要讓人這麼不舒服」，卻被訕笑「哪有什麼好怕？警察就是這樣執行公務，不然呢？」最後她的結論是：「當警察執行公務真的沒什麼了不起，能夠這麼沒同理心，我也是搖頭」。

對此，新莊警分局說明，詐騙車手提款熱點，警方都會安排便衣守望勤務，本案2名偵查隊員警於盤查過程，有出示證件表明身分，當民眾提出質疑，亦告知可撥打110求證，後續請制服員警到場協助，程序合乎規定。

但遭質疑執勤態度缺乏同理心，警方會再教育同仁，即便出發點善意正當，為民服務仍須提升技巧，避免觀感不好。

婦人午夜時分到新莊郵局ATM提款，遇到2個便衣警察在公車候車亭守望，並近身盤查。一時無法確認對方身分被嚇哭，事後抱怨警察執勤缺乏同理心。記者林昭彰／翻攝
婦人午夜時分到新莊郵局ATM提款，遇到2個便衣警察在公車候車亭守望，並近身盤查。一時無法確認對方身分被嚇哭，事後抱怨警察執勤缺乏同理心。記者林昭彰／翻攝
最後制服警察到場，協助雙方排解誤會，婦人騎機車離去。記者林昭彰／翻攝
最後制服警察到場，協助雙方排解誤會，婦人騎機車離去。記者林昭彰／翻攝

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