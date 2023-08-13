台南車站月台雨棚遭吊鉤砸破 鐵道局南工處說話了

台南火車站今上午8點40分左右傳出吊臂砸破月台遮雨棚，所幸無人傷亡。鐵道局南工處表示，台南火車站鐵路旁進行鐵路地下化工程的施工包商吊臂，施工時突然斷裂，吊鉤砸破火車站月台雨棚。所幸吊車距離鐵路約有10公尺距離，無人員受傷。第二月台破損處先臨時處理固定，將在晚間台鐵結束營運後申請斷電進行修復。

鐵道局南工處指出，施工包商的45T吊車執行，不過在吊運中發生吊臂斷裂，沒有使用的懸垂小勾先擊中屋頂，造成台南火車站第二月台B側屋頂被砸破。

南工處表示，此次事故是斷裂後的吊鉤因慣性而碰到雨棚導致受損。所幸吊車距離鐵路還有大約10公尺距離，沒有列車進站，也沒造成人員受傷。判斷此事是工地事故，不需要通報運安會。後續請包商負責修復，後續會了解吊臂斷裂原因。

南工處說，事發後立即連繫台鐵局臺南電力段進行路線電車線檢視，11點50分完成檢視確認，12點51分解除斷電封鎖，恢復台鐵營運正常通車。