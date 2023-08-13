台北市關渡分隊居橋下 消防員忍受噪音震動、車輛難進出

台北市消防隊關渡分隊新建工程案於2009年規畫至今，2021年對外招標，今年4月2度流標，該工程案乏人問津，消防員只能屈就於橋下的臨時建物，環境惡劣、充滿噪音。新工處原承諾今年底前動工，由於缺工嚴重無廠商投標。台北市新工處說，目前已開過廠商座談會，預算也已增加，目標是在今年底前可以順利招標，讓消防員在舒適的環境出勤。

台北市議員林延鳳表示，關渡分隊的消防員只能屈就橋下臨時建物的惡劣備勤環境，讓消防員在噪音及震動下值班、待命。設計單位稱流標理由為烏俄戰爭、缺工缺料等，更非屬今年發生且可預期，她要求消防局與新工處都應正視，讓新建案在今年順利動工，改善關渡分隊消防員勞動環境，且地點位在高架橋下，路幅狹小，車輛出勤會被塞車陣中。

消防員工作權益促進會北市會員代表藍毓傑說，現在橋上多有大客車、大貨車會經過，時常感受到震動、噪音問題，但其實大家很快能夠適應，不過環境狹小確實會影響到消防車輛停放問題，希望能有較大腹地停放。

至於消防救護量能是否會有影響？藍毓傑說，因為北市各消防分隊相對密集，可以互相支援，以北投區為例，主要救災地區以石牌和溫泉區為主，居住人口多，比較外圍的關渡平原反而人數少，所以不會有太大的問題。

北市新工處說，現在真的非常缺工，很多廠商擔心自己標下案子後找不到工人，所以不敢接。而第二次招標編列的預算為7.25億，已經設計完成，單純為施工標，但2次招標都無廠商投標，5、6月已經辦理廠商座談會，7月份上修預算，如今招標作業正在簽呈，預計8月底前會上網公告。

新工處說，假設一切順利，8月底公告後加上40天標期，10月中旬開標，在進行1個月的評選，決標可能會在11月中旬，因此目標是希望今年底前可以順利找到廠商把案件招標出去。

林延鳳則說，對於目標再度順延感到遺憾，但若調整預算將有利於決標，也只能尊重，但屆時就不能再以「物價調整、預算不足」作為藉口，第三度上標只准成功、不許失敗。

林延鳳說，提升消防人員備勤環境，不僅關乎勞權，更與其工作品質息息相關，同時也才有餘裕進行人力擴編，未來蔣市府除了應儘速兌現消防人力比「1:1000」政見，更應與基層商討出合乎平日勤務需求之人平均樓地板面積標準，作為未來各分隊空間改善之依據。

議員張斯綱說，以消防局功能來說不會有立即危險性，但工期延長對於消防員而言，必須要忍受惡劣的工作環境。他說，當工期延長、流標成為常態，市府就要有應對方法，想辦法別讓公共工程一直流標，否則將影響整體市政發展。