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大武崙沙灘1天3人溺水亡 綠議員談究責 藍議員摃上

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導

基隆市大武崙沙灘1天3人先後溺水死亡，市長謝國樑今天到沙灘勘查時，市議員洪森永、林沛祥對市府是不是有責任及究責問題，發生短暫爭執。

過去是由消防人員負責沙灘安全維護工作，現在市府花錢委外負責，自然要負起遊客安全責任，「1死了3個人，沒有安全上的疏失，我不相信」。以前救生人員會在高處，眼睛盯著海面看，有人有狀況，哨子一吹就下去救。現在市府說委外只負責救生是「掛羊頭，賣狗肉」，其實是假公濟私設攤營業。

林沛祥認為，大武崙沙灘的遊客會越來越多，今天勘查的用意是要把安全措施做好，沒有安全就沒有娛樂。現在的難處是駐點的救生人員要民眾「停下來」，對方不願意聽從， 海岸道路狀況也很難讓急救單位進來，首要之務是對全市「最擁擠」的大武崙沙灘做好規畫和改善，不是談究責。

洪森永回應，安全很重要，發生事情還是要究責，市政府、消防局不用負責嗎？除了找出問題點，究責還是有需要。

基隆市長謝國樑（左二）今天到大武崙沙灘勘查管理方案時，市議員洪森永（左一）和林沛祥（右二）對究責問題發生短暫爭執。記者邱瑞杰／攝影
基隆市長謝國樑（左二）今天到大武崙沙灘勘查管理方案時，市議員洪森永（左一）和林沛祥（右二）對究責問題發生短暫爭執。記者邱瑞杰／攝影
基隆市長謝國樑（左二）今天到大武崙沙灘勘查管理方案時，市議員洪森永（左一）和林沛祥（右二）對究責問題發生短暫爭執。記者邱瑞杰／攝影
基隆市長謝國樑（左二）今天到大武崙沙灘勘查管理方案時，市議員洪森永（左一）和林沛祥（右二）對究責問題發生短暫爭執。記者邱瑞杰／攝影

沙灘 林沛祥 洪森

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