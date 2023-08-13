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退休老師好騙？ 苗栗半年教師遭詐38件損失2千萬元

聯合報／ 記者范榮達／苗栗即時報導

苗栗縣今年1至6月發生的詐欺案件，其中退休老師遭詐38件、2000萬餘元，警方分析退休老師自認不會被騙，反而因此受害，警方最近啟動老師防詐課程，避免成為詐騙集團的「肥羊」。

縣警局最近公布1至6月受理詐欺案1630件約7億元，以假投資364件、5.2億多元最高，警方進一步分析，過去傳道、授業、解惑的老師，也成了遭詐風險族群，半年發生38件，遭詐2000萬多元，手法以假投資占29%最多，釣魚簡訊占24%次之，解除分期付款占16%。

警方訪談被退休老師被害人，發現他退休前，每天面對的是單純的學生，及校園環境，退休後生活單純，既不看電視、不聽廣播，就只有看書跟喝茶，不認為會遭到詐騙。

還有一名退休老師於LINE認識一名女子推薦普洱茶，退休老師加入群組，群組中時常上傳造訪各大茶廠、製茶影片及品茶過程，取信退休老師，退休老師加入幾個月後，自認不會受騙，且普洱茶也是值得投資，跟著社群成員訂購20片普洱茶，退休老師匯款時，碰到員警巡簽金融機構，苦口婆心才勸阻。

苗栗警方處理案例，一名退休老師遇到詐騙集團謊稱退休老師健保卡遭盜，涉及詐領健保費，帳戶己遭凍結，先後領出500多萬元交付車手，退休老師後來還是打電話給當警察的學生，才驚覺受騙。

警方分析並啟動建立教師族群的防詐網路詐騙知能，最近與教育部苗栗縣聯絡處、苗栗縣學生校外生活輔導會，辦理防制網路詐騙暨校園安全通報研習，200名老師參加，強化老師正確防詐觀念，成為校園打詐種子教官，並函請縣府教育處轉知退休老師，避免受騙上當。

苗栗警方最近啟動老師防詐課程，強化老師正確防詐觀念。圖／苗栗縣警察局提供
苗栗警方最近啟動老師防詐課程，強化老師正確防詐觀念。圖／苗栗縣警察局提供

詐騙集團 苗栗縣 健保卡

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