快訊

獨／少將將公發洗衣機寄回家用的代價 遭重判12年徒刑

大武崙沙灘1天3溺水死 友人感嘆後面2人是枉死的

雨彈狂轟雲林嘉義台南3縣市 大雷雨慎防雷擊

聽新聞
test
0:00 / 0:00

北市警逮詐團面交車手 愛穿西裝原因有鬼...原來是為了「它」

聯合報／ 記者翁至成／台北即時報導

7旬謝姓婦人日前遭詐騙集團假投資話術哄騙，陸續交出70多萬元存款，直到兒子閒聊發現「媽媽的投資怪怪的」認定有異報警，警方跟謝婦保持聯繫，詐團食髓知味再度上門誘騙30萬元，員警要求假意配合面交，實際在旁埋伏，見車手出現一舉上前逮人，這名「假理財專員」警詢後被依詐欺罪嫌送辦，檢方複訊2萬元交保。

大安警方7月底獲報，謝婦（72歲）兒子向警方說，媽媽在網路上看到投資廣告，點擊連結後便加入line投資群組，對方自稱股票分析專家，稱有未上市的股票推薦投資，轉上市後就可以大賺一筆，前後面交2次共64萬元，之後又匯款2次6萬5000元，共損失70萬5000元。

警方認定詐團會再聯絡，跟謝婦說「若詐團還有聯繫，再來派出所報案」，果然不到一個禮拜，詐團8月8日早上9點多以「抽中新股」的理由，誘騙謝婦再拿30萬元投資。

警方將計就計，要謝婦假意配合，雙方相約大安區和平東路二段面交取款，員警暗中埋伏，早上10點多見一名身穿西裝、自稱「理財專員」的車手出現，一舉上前逮人，查扣假投資工作證、收據、牛皮紙袋及與詐團聯繫用的手機等物。

這名自稱「理財專員」的塗姓男子（23歲）警詢時稱剛入行、第一次當車手就被抓很衰，警方也意外發現，原來他穿西裝不只是要顯示專業，還可以掩蓋掉雙手臂滿滿的刺青，好取信被害人，警詢後被依詐欺罪嫌移送法辦，檢方複訊2萬元交保。

大安警分局表示，網路充斥著各種投資廣告，有些更會盜用股市名人號召取信民眾，而詐團為了避免被害人遭銀行行員關懷提問，導致詐騙破功，推出「到府面交」服務，以穿著體面西裝業務員的形象，讓民眾卸下心防，呼籲民眾聽到穩賺不賠、百分百回報等話術要小心，不要讓辛苦錢成為詐團囊中物。

警方查扣假投資工作證、收據、牛皮紙袋及與詐團聯繫用的手機等物。記者翁至成／翻攝
警方查扣假投資工作證、收據、牛皮紙袋及與詐團聯繫用的手機等物。記者翁至成／翻攝
警方查扣假投資工作證、收據、牛皮紙袋及與詐團聯繫用的手機等物。記者翁至成／翻攝
警方查扣假投資工作證、收據、牛皮紙袋及與詐團聯繫用的手機等物。記者翁至成／翻攝
警方發現，原來犯嫌穿西裝不只是要顯示專業，還可以掩蓋掉雙手臂滿滿的刺青，好取信被害人。記者翁至成／翻攝
警方發現，原來犯嫌穿西裝不只是要顯示專業，還可以掩蓋掉雙手臂滿滿的刺青，好取信被害人。記者翁至成／翻攝
警方發現，原來犯嫌穿西裝不只是要顯示專業，還可以掩蓋掉雙手臂滿滿的刺青，好取信被害人。記者翁至成／翻攝
警方發現，原來犯嫌穿西裝不只是要顯示專業，還可以掩蓋掉雙手臂滿滿的刺青，好取信被害人。記者翁至成／翻攝
塗姓男子假冒理財專員身分，實際則是詐騙面交車手，日前遭警方埋伏逮捕。記者翁至成／翻攝
塗姓男子假冒理財專員身分，實際則是詐騙面交車手，日前遭警方埋伏逮捕。記者翁至成／翻攝

車手 理財 西裝

延伸閱讀

破詐團水房查獲1.3萬顆泰達幣 嫌誆稱「密碼忘了」警破解沒入

42歲樸素女成詐團主腦 贓款爽買2000萬豪宅、開保時捷

赴大陸辦卡被當詐團、雲林女蹲6月苦牢 返台喊冤判無罪

影／疑詐團黑吃黑！少年汐止當街遭毆強搶皮包 警衝摩鐵逮4嫌

相關新聞

又見惡搞台鐵影片 女趴臥行李架上 網轟「抖音一響父母白養」

愈來愈多民眾為了拍攝抖音影片，接連在台鐵列車上出現脫序行為。「台灣便當管理局-附屬鐵路部」臉書粉專今天有網友爆料，又...

大武崙沙灘1天3溺水死 友人感嘆後面2人是枉死的

基隆大武崙沙灘昨天發生3起溺水事件，陶姓男子的友人是第2起事件的死者。今天他當著基隆市長謝國樑的面說，昨天近午沙灘第一次...

大武崙沙灘離岸流1天釀3死 宜蘭陡降灘更恐怖1天奪6命

基隆大武崙沙灘昨天發生3起溺水意外造成3死1傷，疑為離岸流捲人落海；其實，宜蘭神秘沙灘曾經在2018年9月2日下午短短兩...

苗栗5歲男童早療癱倒 顱內出血通報兒保案件追查

一名5歲男童8月4日在苗栗縣一家早療機構癱倒送醫，顱內出血緊急手術，通報疑似兒童保護案件，家屬爆料事發9天還不知道事件真...

公園成活春宮？家長拉走小孩騙有蟑螂 警方：釐清中

彰化縣和美鎮德美公園傳出有家長夜間帶小朋友去玩，竟看到一對中年男女躺在溜滑梯附近「是不好說的那種躺」，嚇得把小孩拉走，騙...

大武崙沙灘1天3人溺水亡 綠議員談究責 藍議員摃上

基隆市大武崙沙灘1天3人先後溺水死亡，市長謝國樑今天到沙灘勘查時，市議員洪森永、林沛祥對市府是不是有責任及究責問題，發生...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦