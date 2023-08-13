北市警逮詐團面交車手 愛穿西裝原因有鬼...原來是為了「它」

7旬謝姓婦人日前遭詐騙集團假投資話術哄騙，陸續交出70多萬元存款，直到兒子閒聊發現「媽媽的投資怪怪的」認定有異報警，警方跟謝婦保持聯繫，詐團食髓知味再度上門誘騙30萬元，員警要求假意配合面交，實際在旁埋伏，見車手出現一舉上前逮人，這名「假理財專員」警詢後被依詐欺罪嫌送辦，檢方複訊2萬元交保。

大安警方7月底獲報，謝婦（72歲）兒子向警方說，媽媽在網路上看到投資廣告，點擊連結後便加入line投資群組，對方自稱股票分析專家，稱有未上市的股票推薦投資，轉上市後就可以大賺一筆，前後面交2次共64萬元，之後又匯款2次6萬5000元，共損失70萬5000元。

警方認定詐團會再聯絡，跟謝婦說「若詐團還有聯繫，再來派出所報案」，果然不到一個禮拜，詐團8月8日早上9點多以「抽中新股」的理由，誘騙謝婦再拿30萬元投資。

警方將計就計，要謝婦假意配合，雙方相約大安區和平東路二段面交取款，員警暗中埋伏，早上10點多見一名身穿西裝、自稱「理財專員」的車手出現，一舉上前逮人，查扣假投資工作證、收據、牛皮紙袋及與詐團聯繫用的手機等物。

這名自稱「理財專員」的塗姓男子（23歲）警詢時稱剛入行、第一次當車手就被抓很衰，警方也意外發現，原來他穿西裝不只是要顯示專業，還可以掩蓋掉雙手臂滿滿的刺青，好取信被害人，警詢後被依詐欺罪嫌移送法辦，檢方複訊2萬元交保。