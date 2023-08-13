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大武崙沙灘離岸流1天釀3死 宜蘭陡降灘更恐怖1天奪6命

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導

基隆大武崙沙灘昨天發生3起溺水意外造成3死1傷，疑為離岸流捲人落海；其實，宜蘭神秘沙灘曾經在2018年9月2日下午短短兩小時內，發生兩起騎乘沙灘車的遊客遭瘋狗浪捲走，釀成5死，往北15公里的內埤情人灣在同時間也有一起溺水死亡意外，當天兩處沙灘共帶走6條人命，恐怖陡降型沙灘致命 。

基隆大武崙的3死意外發生在近中午、下午及傍晚，引起各界關注，但更讓人覺得頭皮發麻的沙灘溺水意外，發生在5年前的宜蘭，9月2日下午短短兩小時內，南澳鄉神秘沙灘與蘇澳鎮內埤「情人灣」沙灘接連發生三起溺水意外，神秘沙灘兩輛沙灘車遊客連同教練共5人被瘋狗浪捲走，內埤沙灘則是32歲吳姓男子下海搶救落海女童，自己卻溺斃。

2小時內接二連三傳出意外，恐怖到讓人難以置信；更詭異的是，第二天又有63歲婦人獨自走入內埤沙灘被大浪捲走，送醫不治，再添一命，也就是兩天內在這兩處沙灘，釀成7條人命，很多人直呼難以理解「到底是怎麼回事？」種種傳說紛云。

事發後，宜蘭縣政府宣布封閉神秘沙灘兩年半，縣府表示，宜蘭從內埤海灘往南，進入粉鳥林及南澳神秘海灘，都是屬於陡降型海岸，潮汐力道強，加上氣候影響又逢漲潮，一個大浪打來，容易釀成意外。

尤其，內埤沙灘海灣又稱「情人灣」，海灣呈倒勾型，屬於陡降海灘，出海10公尺後就是深達百米的海溝、海面下洋流雜亂，且海浪直接從海底湧上來，人被拉下去根本回不了岸，當地人都知道沒事不能去，「那裡太危險了」。

情人灣幾乎每年都發生溺水意外，但自從東北角暨宜蘭國家風景區管理處接管後，豎立禁止游泳標示，派巡守員勸導，最近幾年死亡意外改善很多；倒是7年前被網紅封為「神秘沙灘」的南澳海灘，沙灘車飆速盛行，險象環生，行政院今年6月訂定沙灘車管理指引，禁止沙灘車進入，海岸恢復寧靜。

長達8公里的宜蘭南澳神秘沙灘腹地狹窄，大浪打上來遊客無處可退，非常危險，縣政府在死亡意外發生後公告封閉兩年半。 圖／讀者提供空拍照
長達8公里的宜蘭南澳神秘沙灘腹地狹窄，大浪打上來遊客無處可退，非常危險，縣政府在死亡意外發生後公告封閉兩年半。 圖／讀者提供空拍照
吳姓男子2018年9月2日在內埤情人灣沙灘因救人溺斃，當地屬於陡降型海灘，出海10公尺就是深達百米海溝，人掉到海裡很難拉回來。資料照片／宜蘭消防局提供
吳姓男子2018年9月2日在內埤情人灣沙灘因救人溺斃，當地屬於陡降型海灘，出海10公尺就是深達百米海溝，人掉到海裡很難拉回來。資料照片／宜蘭消防局提供
宜蘭神秘沙灘曾在2018年9月2日下午短短兩小時內，發生兩起遊客及教練遭瘋狗浪捲走意外，釀成5死，當天返程的沙灘車遊客都沒穿救生衣。 圖／讀者提供
宜蘭神秘沙灘曾在2018年9月2日下午短短兩小時內，發生兩起遊客及教練遭瘋狗浪捲走意外，釀成5死，當天返程的沙灘車遊客都沒穿救生衣。 圖／讀者提供

沙灘 溺水 宜蘭

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