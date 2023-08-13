大武崙沙灘3人溺斃 民團：溺斃就禁止進入 憾事只會重演

基隆市大武崙沙灘昨發生3起溺水意外，造成3人死亡，該海域也從今起暫停開放一周。長期倡議海域開放的台灣開放水域聯盟召集人李元治說，政府應針對個別海域貼出每個季節可能會發生的海象，並要求民眾下水應攜帶浮具，而非像戒嚴時代有溺斃事件就禁止民眾進入海域，民眾無法認識海，事件只會重複發生。

基隆市海岸線西端的大武崙沙灘昨發生3起民眾戲水溺斃事件，基隆市府今起暫停開放一周，而相距約50公里的新北市淡水沙崙海域，也同樣在2012年發生4死溺水意外後，禁止民眾進入，原有大批遊客造訪的景點，現人跡罕至，民團、地方期盼重新開放，今年6月還辦海上遊行倡議「水域解嚴、還我沙崙」。

李元治說，長浪是海象中最容易被一般民眾忽視，因挾帶能量較大、速度快，到岸邊時容易出現3到4公尺浪高，前幾日大武崙長浪很明顯，這些情況就不應下水，若要下水也應攜帶浮具、浮標，據其他現場目擊者指出，昨日一對父女並非坐香蕉船翻覆，僅女兒套泳圈下水，因風浪大遭離岸流帶至外海，父女兩人被海浪打翻溺水。

李元治說，政府處理溺水事件時，應針對水性較差、不常來海域的高危險群，要求下水攜帶浮具，且應架設告示牌讓民眾認識不同海域在什麼季節、月份適合戲水，政府有責任披露給民眾知道。