大武崙沙灘1天3溺水死 友人感嘆後面2人是枉死的
基隆大武崙沙灘昨天發生3起溺水事件，陶姓男子的友人是第2起事件的死者。今天他當著基隆市長謝國樑的面說，昨天近午沙灘第一次出事後，現場沒有任何的「處理」，例如縮小戲水水域，後面2名死者可以說是枉死的，令人惋惜。
市府委託基隆市水上救生安全協會人員，平日中午12點到下午6點、周休二日上午10點到下午6點派員駐點，負責救生任務。昨天上午11點多、下午1點多和傍晚6點多，沙灘水域都發生戲水遊客溺水事件，前兩起由協會人員救上岸，第3起由當地人救上岸，但3人送醫都未能挽回性命。
陶姓男子昨天和友人帶著小孩到大武崙沙灘遊玩，昨晚夜宿當地。今天上午看到謝國樑到沙灘勘查，向謝表達他的看法。
陶男說，他的朋友是從沙灘中間較淺的地方下水，最後是在面海右側較深的水域被發現，可見這個水域是非常危險，事後又聽說這裡有離岸流，水性很好的人也差點游不回來。
陶男表示，近午發生第一起溺水事件後，海灘現場沒有做任何的處理。「我不是來找碴的」，只是想知道將來怎麼避免發生類似的悲劇。
陶男說，昨天他從台北來基隆遊玩，夜宿沙灘附近。昨天近午發生第一起溺水事件後，過午又發生意外，造成友人喪命，結果傍晚聽說又有人溺水。這是人命的問題，但感覺沙灘是三不管地帶。如果昨天發生第一起溺水事件，把海灘戲水的範圍縮小，或許就不會再發生悲劇。
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