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知名投資公司遭冒名！高獲利誘入坑 新北婦遭騙500萬

聯合報／ 記者黃子騰／新北即時報導

新北市82歲鍾姓婦人，日前在臉書看到投資訊息，不疑有他依指示加入LINE群組後，投入500多萬元進行投資，不料卻未收到應有的獲利，鍾婦驚覺遭騙立即報警。永和警方請鍾婦聯繫詐團假意要再交付4萬美金(約140萬台幣)投資，見20歲許姓女車手出面取款時當場將她逮捕，詢後依詐欺及洗錢防制法罪嫌移送法辦。

據了解，家住永和區的鍾姓婦人，日前在臉書上看到有人在教投資，並提供盯盤、報股等服務，鍾婦一時好奇依連結加入該LINE群組，並下載投資APP後投入500多萬元開始投資。但鍾婦投資後卻遲遲未收到應有的獲利，鍾婦兒子得知後帶著母親前往該投資公司查看，不料該公司表示並未收到鍾婦的投資款，且鍾婦進行的投資並非公司的經營項目，鍾婦才驚覺遭騙立即報警。

永和警方獲報後要求鍾婦將計就計，與對方連繫佯稱欲再投入4萬多美金投資，與對方約定取款地點後，警方隨即到現場埋伏，趁自稱投資專員的20歲許姓女車手出面取款之時，埋伏警員一擁而上將她逮捕，詢後依詐欺、洗錢防制法罪嫌移送法辦，並持續追緝詐騙集團上游。

永和分局表示，近日新興假冒名人假投資詐騙除匯款外，也推出面交到府服務方案，皆標榜高獲利、低風險、散佈假連結及鎖定民眾貪圖快速致富的心態，呼籲民眾提高警覺，以免落入詐騙集團假投資陷阱，若遇疑似詐騙可撥165或110查證。

許姓女車手戴著外派專員識別證出面取款。記者黃子騰／翻攝
許姓女車手戴著外派專員識別證出面取款。記者黃子騰／翻攝
詐騙集團開立現儲憑證收據誘騙鍾婦。記者黃子騰／翻攝
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警方將許姓女車手移送法辦。記者黃子騰／翻攝
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詐騙集團 永和

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