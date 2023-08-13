影／身背5通緝罪 男子從5樓跳樓骨折束手就擒
40歲王姓男子有妨害自由等5項通緝，為躲避員警追查，竟從台南市5樓公寓窗戶跳下防火巷道後骨折，員警聯繫救護車人員到場查證身分，得知他是通緝逃犯，當場上銬逮捕，戒護送醫治療，待傷勢穩定後解送歸案。
市警第二分局員警昨天清晨6點接獲報案，中西區五妃街某公寓大樓有男女爭吵，馬上趕赴現場處理。員警敲門後屋內陳姓女子開門，只見滿屋物品四處散落，顯有吵架摔東西狀況。
接著保全人員通報樓下有人摔傷，員警下樓查看、發現是有5條通緝案的王姓男子從5樓跳下防火巷，摔斷肋骨、骨盆等處，在痛苦哀嚎聲中束手就擒。
警方調查，王於2021年12月起，陸續因妨害自由、竊盜、詐欺、侵占等案件在逃，分別被士林、基隆、桃園、台北及雲林地檢署發布通緝。他1個月前躲到台南陳姓女友住處，昨天兩人酒後細故爭吵摔東西，有其他住戶報案，員警上門關切。
不料王嫌一聽到警察敲門，竟不顧5樓高處的危險，冒險從房間窗戶往大樓後方防火巷跳下，因此摔斷肋骨、骨盆等處骨頭，在地上哀嚎聲中被警方查獲。
員警查詢時，王嫌對自己危險的跳樓行徑直嚷著他未被通緝，他沒有亂來。員警查證身分後，確認他身揹5條通緝罪，先行戒護送醫、治療其傷勢，待傷勢好轉穩定後再逐一解送到地檢署歸案。
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