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影／身背5通緝罪 男子從5樓跳樓骨折束手就擒

聯合報／ 記者黃宣翰／台南即時報導

40歲王姓男子有妨害自由等5項通緝，為躲避員警追查，竟從台南市5樓公寓窗戶跳下防火巷道後骨折，員警聯繫救護車人員到場查證身分，得知他是通緝逃犯，當場上銬逮捕，戒護送醫治療，待傷勢穩定後解送歸案。

市警第二分局員警昨天清晨6點接獲報案，中西區五妃街某公寓大樓有男女爭吵，馬上趕赴現場處理。員警敲門後屋內陳姓女子開門，只見滿屋物品四處散落，顯有吵架摔東西狀況。

接著保全人員通報樓下有人摔傷，員警下樓查看、發現是有5條通緝案的王姓男子從5樓跳下防火巷，摔斷肋骨、骨盆等處，在痛苦哀嚎聲中束手就擒。

警方調查，王於2021年12月起，陸續因妨害自由、竊盜、詐欺、侵占等案件在逃，分別被士林、基隆、桃園、台北及雲林地檢署發布通緝。他1個月前躲到台南陳姓女友住處，昨天兩人酒後細故爭吵摔東西，有其他住戶報案，員警上門關切。

不料王嫌一聽到警察敲門，竟不顧5樓高處的危險，冒險從房間窗戶往大樓後方防火巷跳下，因此摔斷肋骨、骨盆等處骨頭，在地上哀嚎聲中被警方查獲。

員警查詢時，王嫌對自己危險的跳樓行徑直嚷著他未被通緝，他沒有亂來。員警查證身分後，確認他身揹5條通緝罪，先行戒護送醫、治療其傷勢，待傷勢好轉穩定後再逐一解送到地檢署歸案。

王姓男子身揹5條通緝，跳樓逃跑骨折後由救護人員送醫治療。記者黃宣翰／翻攝
王姓男子身揹5條通緝，跳樓逃跑骨折後由救護人員送醫治療。記者黃宣翰／翻攝

通緝 公寓 台南

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