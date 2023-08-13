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轎車當路霸擋住停車場 住戶氣炸 警方到場1理由拖不走

聯合報／ 記者張議晨／高雄即時報導

高雄楠梓區楠盛街一處民宅出入口，12日深夜遭一輛轎車擋住出入口，住戶拍下PO上網，「車子進不去出不來就給你停就好」，文章曝光後引起熱議，警方昨天派員取締，但礙於停車位置在私人土地，最後僅能開罰600至1200元，除非有住戶提告強制罪，否則無法強制拖吊車輛。

昨天凌晨12時許，一輛灰色轎車停在楠梓區楠盛街民宅出入口，由於該處就是民宅停車場的出入口，導致停車場的車輛無法進出。

住戶見入口被擋，隨即通報轄區員警，由於停車位置屬於私人土地，結果警方到場後也沒用，氣得住戶拍照放上網路「車子進不去出不來就給你停就好」，網友也質疑地上有畫黃色網狀線，難道真的不能拖吊?

警方對此表示，畫有網狀線的空間位於水溝蓋內側，原則上屬於私人土地，網狀線也為地主私自畫設，該輛轎車並不屬於重大違規，時值深夜，拖吊車並未運作。

警方指出，停車場出入口遭阻擋，若影響土地使用人通行權，屬不法侵害他人權利，必須由受害人提告強制罪後，警方才能依法查扣拖吊車輛。

不過，車輛前懸位於道路上，且位於私人土地車庫前方，已構成妨礙他人、車通行違規停車，在場員警針對違規事實已拍照舉發，將依道路交通管理處罰條例，開罰600至1200元。

高雄楠梓區楠盛街一處民宅出入口，遭一輛轎車擋住，氣得住戶報警。記者張議晨/翻攝
高雄楠梓區楠盛街一處民宅出入口，遭一輛轎車擋住，氣得住戶報警。記者張議晨/翻攝
該處停車場雖畫有黃色網狀線，但屬於私人土地範圍，警方並無強制拖吊的權力。記者張議晨/翻攝
該處停車場雖畫有黃色網狀線，但屬於私人土地範圍，警方並無強制拖吊的權力。記者張議晨/翻攝

停車場 提告

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