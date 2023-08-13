公園成活春宮？家長拉走小孩騙有蟑螂 警方：釐清中

彰化縣和美鎮德美公園傳出有家長夜間帶小朋友去玩，竟看到一對中年男女躺在溜滑梯附近「是不好說的那種躺」，嚇得把小孩拉走，騙說「那邊蟑螂多」，因此傳出公園成了「活春宮」，引發警方重視，目前已在調閱相關監視器查辦，並加強巡邏。

一名家長在和美網路社群貼文表示，11日晚間帶著5歲小孩到德美公園玩時，小孩要去大的溜滑梯玩，但她和孩子走過去時「差點沒被嚇死」，溜滑梯的另一邊有一對中年男女躺在那邊，不是命案現場的那種躺，「是不好說的那種躺」，她馬上把小孩帶走，不讓孩子玩了，小孩一直問為什麼不能玩，她實在不知道該怎麼解釋，只好說那邊有蟑螂太可怕了。

家長說，「到底是不是在做某些事，我不好說」，畢竟她沒那個勇氣站光明正大的看，但她不明白一個那麼大的公園，一定要躲在暗摸摸的地方嚇人嗎？尤其那是一個給小孩玩樂的地方。

家長說，德美公園是和美少數有盪鞦韆的公園，小孩真的很愛，但到晚上暗摸摸的程度真的有點讓人不敢去，也提醒晚上才帶小孩去公園放風的家長們，除了注意安全外，也要隨時注意四周環境，不要讓孩子們看到不該看到的畫面。

貼文一出也引發熱議，有網友消遣「是沒錢開房間？」、「這樣躺蚊子不多嗎？」、「大家一起號召來看表演」，也有人直斥「公園會有孩子，實在要管好自己」。

縣議員賴清美說，德美公園是很多家長喜歡帶孩子去玩的公園，竟傳出公園上演「活春宮」實在太誇張了，會請警方加強巡邏。