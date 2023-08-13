快訊

科幻片常見…共軍「智能頭盔」亮相 能贏過美國？

捧1.3億現金買境外保單想避稅 卻淪詐騙洗錢人頭帳戶

影／不再歪七扭八！iPhone畫完美圓圈、星星、箭頭 1動作完美解決

聽新聞
test
0:00 / 0:00

公園成活春宮？家長拉走小孩騙有蟑螂 警方：釐清中

聯合報／ 記者林宛諭劉明岩／彰化即時報導

彰化縣和美鎮德美公園傳出有家長夜間帶小朋友去玩，竟看到一對中年男女躺在溜滑梯附近「是不好說的那種躺」，嚇得把小孩拉走，騙說「那邊蟑螂多」，因此傳出公園成了「活春宮」，引發警方重視，目前已在調閱相關監視器查辦，並加強巡邏。

一名家長在和美網路社群貼文表示，11日晚間帶著5歲小孩到德美公園玩時，小孩要去大的溜滑梯玩，但她和孩子走過去時「差點沒被嚇死」，溜滑梯的另一邊有一對中年男女躺在那邊，不是命案現場的那種躺，「是不好說的那種躺」，她馬上把小孩帶走，不讓孩子玩了，小孩一直問為什麼不能玩，她實在不知道該怎麼解釋，只好說那邊有蟑螂太可怕了。

家長說，「到底是不是在做某些事，我不好說」，畢竟她沒那個勇氣站光明正大的看，但她不明白一個那麼大的公園，一定要躲在暗摸摸的地方嚇人嗎？尤其那是一個給小孩玩樂的地方。

家長說，德美公園是和美少數有盪鞦韆的公園，小孩真的很愛，但到晚上暗摸摸的程度真的有點讓人不敢去，也提醒晚上才帶小孩去公園放風的家長們，除了注意安全外，也要隨時注意四周環境，不要讓孩子們看到不該看到的畫面。

貼文一出也引發熱議，有網友消遣「是沒錢開房間？」、「這樣躺蚊子不多嗎？」、「大家一起號召來看表演」，也有人直斥「公園會有孩子，實在要管好自己」。

縣議員賴清美說，德美公園是很多家長喜歡帶孩子去玩的公園，竟傳出公園上演「活春宮」實在太誇張了，會請警方加強巡邏。

和美警方表示，並無人報案有公園「活春宮」案件 ，但從網路得知有人「躺公園」的消息，但需調閱附近監視器釐清情況，如果真有民眾有不當行為將會查辦。

和美鎮德美公園傳出有家長夜間帶小朋友去玩，竟看到一對中年男女躺在溜滑梯附近，嚇到家長，縣議員賴清美將請警方加強巡邏。圖／賴清美提供
和美鎮德美公園傳出有家長夜間帶小朋友去玩，竟看到一對中年男女躺在溜滑梯附近，嚇到家長，縣議員賴清美將請警方加強巡邏。圖／賴清美提供
和美鎮德美公園傳出有家長夜間帶小朋友去玩，竟看到一對中年男女躺在溜滑梯附近，引發家長不滿。圖／賴清美提供
和美鎮德美公園傳出有家長夜間帶小朋友去玩，竟看到一對中年男女躺在溜滑梯附近，引發家長不滿。圖／賴清美提供

溜滑梯 監視器 蟑螂

延伸閱讀

公園疑有男女活春宮！孩問「為何不能溜滑梯」 家長尬回：有蟑螂

撿屍活春宮片瘋傳！短裙女遭男子當街壓地猥褻 警揭男女關係

韓妞來台生活曝5大差異 隨身要帶鑰匙難適應！韓國用手機就能開鎖

為騙錢「自己加菜」！嘴含蟑螂四處敲詐餐廳 男遭警逮曝：有先用開水煮過

相關新聞

國內首例台鐵列車塗鴉！ 新自強號慘被噴漆 台鐵：已報案將求償

台鐵一列新自強號EMU3000遭噴漆塗鴉，這也是國內火車遭塗鴉首例。台鐵指出，台北樹林機務段遭人闖入，今天清晨4時發現遭...

離岸流1天奪3命 學者籲戴游泳眼鏡 別戴蛙鏡 政府設沙灘「紅綠燈」

基隆市大武崙沙灘海域昨天發生3件溺水事件，造成3人死亡。海洋學者胡健驊今天說，游泳健將遇到離岸流，可能都沒有辦法對抗，他...

又出狀況！ 鐵道局施工吊掛砸中月台雨棚 沙崙支線部分列車耽誤

台鐵不平靜，清晨一列停放於樹林調車場的新自強號EMU3000，遭不明人士塗鴉破壞，台鐵通報鐵路警察處理。另外，今天上午鐵...

基隆大武崙沙灘、潮境公園10年奪55命 謝國樑：同步封閉一周

基隆市海岸線西端的大武崙涉灘，昨天發生3起民眾戲水事件，造成3人死亡。基隆市長謝國樑今早到沙灘了解現況時說，過去10年有...

台鐵新自強號遭惡意噴漆 嫌刑責曝光：最高7年徒刑

台鐵新自強號EMU3000遭人噴漆塗鴉，是國內台鐵列車遭塗鴉首例。台鐵局指出，今天清晨4點多，發現停放於樹林調車場EMU...

公園成活春宮？家長拉走小孩騙有蟑螂 警方：釐清中

彰化縣和美鎮德美公園傳出有家長夜間帶小朋友去玩，竟看到一對中年男女躺在溜滑梯附近「是不好說的那種躺」，嚇得把小孩拉走，騙...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦