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公園成活春宮？家長拉走小孩騙有蟑螂 警方：釐清中
彰化縣和美鎮德美公園傳出有家長夜間帶小朋友去玩，竟看到一對中年男女躺在溜滑梯附近「是不好說的那種躺」，嚇得把小孩拉走，騙說「那邊蟑螂多」，因此傳出公園成了「活春宮」，引發警方重視，目前已在調閱相關監視器查辦，並加強巡邏。
一名家長在和美網路社群貼文表示，11日晚間帶著5歲小孩到德美公園玩時，小孩要去大的溜滑梯玩，但她和孩子走過去時「差點沒被嚇死」，溜滑梯的另一邊有一對中年男女躺在那邊，不是命案現場的那種躺，「是不好說的那種躺」，她馬上把小孩帶走，不讓孩子玩了，小孩一直問為什麼不能玩，她實在不知道該怎麼解釋，只好說那邊有蟑螂太可怕了。
家長說，「到底是不是在做某些事，我不好說」，畢竟她沒那個勇氣站光明正大的看，但她不明白一個那麼大的公園，一定要躲在暗摸摸的地方嚇人嗎？尤其那是一個給小孩玩樂的地方。
家長說，德美公園是和美少數有盪鞦韆的公園，小孩真的很愛，但到晚上暗摸摸的程度真的有點讓人不敢去，也提醒晚上才帶小孩去公園放風的家長們，除了注意安全外，也要隨時注意四周環境，不要讓孩子們看到不該看到的畫面。
貼文一出也引發熱議，有網友消遣「是沒錢開房間？」、「這樣躺蚊子不多嗎？」、「大家一起號召來看表演」，也有人直斥「公園會有孩子，實在要管好自己」。
縣議員賴清美說，德美公園是很多家長喜歡帶孩子去玩的公園，竟傳出公園上演「活春宮」實在太誇張了，會請警方加強巡邏。
和美警方表示，並無人報案有公園「活春宮」案件 ，但從網路得知有人「躺公園」的消息，但需調閱附近監視器釐清情況，如果真有民眾有不當行為將會查辦。
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