新竹男過馬路故意蹲下製造車未讓行人假象 警方要查了

汽機車禮讓行人新制今年6月底上路，車輛若未停讓斑馬線上穿越馬路的行人最高罰6000元。但民眾反映，交通部訂出的霸王條款根本讓行人「為所欲為」，臉書新竹在地社團更有網友ＰＯ出民眾在火車站鬧區過馬路時，忽然蹲在斑馬線上，欲製造車輛不禮讓行人的假象，這段故意阻礙車輛行徑的影片除引發熱議，也讓網友痛批「白目到家。」

警方指出，影片中男子於行人穿越燈號紅燈亮時仍通行，已違反道路交通管理處罰條例第78條規定，依法得處500元罰鍰，警方將積極徹查，男子的行為嚴重影響其他用路人權益，為維護行車安全，呼籲民眾切勿模仿。

警方說，行人違規部分，因影像難辨識確認行人年籍資料，目前無法由民眾檢舉舉發，僅能由警方攔查取締。警方會針對市區熱鬧街道增加巡邏網絡，加強取締違規行人，不會僅取締未禮讓行人車輛，呼籲駕駛人行近路口或路段遇有行人時應確實停讓，行人也勿違規，過馬路需快步通過。

有網友在臉書社團「新竹人新竹事」發文並附上影片，只見一名白色短袖上衣的男子行經竹市中華路與林森路口（新竹火車站前），穿越行人穿越道時，步行至馬路中央故意蹲下，疑似製造車輛不禮讓行人的假象，讓不少車輛不敢通行，只能在原地等男子離開，才敢駕駛汽機車通過該路口。