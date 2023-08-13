台鐵EMU3000遭噴漆塗鴉 營運損失與求償金額恐怕很嚇人

台鐵位於新北市的樹林調車場今天凌晨遭人闖入，噴漆塗鴉破壞自強號新款EMU3000電聯車，台鐵已報警並委託清潔公司安排除漆復舊，屆時除追究毀損罪責，復舊施工花費和至少3天的營運損失，都將求償。

台鐵局樹林機務段是在今天凌晨4時50分，發現自強號列車遭人噴漆塗鴉，隨即向鐵路警察局台北分局報案，由偵查隊會同樹林派出所勘查採證。

警方表示，本案涉嫌違反鐵路法第68-2條，以竊取、毀壞或其他非法方法危害重要鐵路機構站、場、設施或設備之功能正常運作者，處1年以上7年以下有期徒刑，得併科1千萬元以下罰金。鐵路警察已著手調閱監視器偵辦中。

台鐵局則指出，本案是國內首次發生列車遭塗鴉破壞事件，除了報警處理，並已委託清潔公司、日立原廠協助評估清洗復舊各項作業，避免洗劑傷害到原本烤漆，待警方採證完畢，將盡速安排施工，預計至少需花2至3天時間。

遭塗鴉的列車施工期間暫停運行，待復舊完成之後才會重新派車，期間改由其他列車調度運營，不會影響班表。

警方表示，鐵路法是特別法，罰則比普通刑法、民法更重，且列車復舊施工無法投入運行，鐵路局還會求償施工費用和2至3天的營運損失，額度恐怕很嚇人。