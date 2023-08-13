聽新聞
test
0:00 / 0:00
影／台中北屯無號誌路口 騎士遭車撞飛到對向環保車不治
台中市李姓男子昨天下午騎車行經北屯區一處無號誌路口時，與轎車發生碰撞，李被撞飛後，撞上另輛行駛中的環保車擋風玻璃，造成玻璃大面積碎裂，李送醫後不治身亡，全案初判肇因是未依規定讓車、減速，全案將依過失致死罪方向偵辦。
經查，李姓男子（23歲）在昨天下5時許，騎機車沿北屯區昌平五街快車道往東行駛，當時唐姓男子（41歲）開車昌平東六路快車道往南行駛，二車行經北屯區昌平東六路與昌平五街時，因該處為無號誌路口，兩車發生碰撞。
李男因巨大衝擊力被撞飛，噴往對向車道林姓男子（29歲）駕駛的資源回收車，回收車的擋風玻璃有大面積碎裂，顯示衝擊力道。
李男倒臥在地，留下大灘鮮血，經送醫後仍在昨晚6時許宣告不治，另外兩車駕駛則受有頭部、手部擦挫傷。
警方調查，該處為無號誌路口，李男行向的地面寫有倒三角讓字標線，依規定需讓車，但唐男行經該處未依規定減速，初判都有肇事原因，詳細的肇事原因，仍需待交大事故組釐清，全案將依過失致死罪方向偵辦。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言