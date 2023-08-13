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影／台中北屯無號誌路口 騎士遭車撞飛到對向環保車不治

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市李姓男子昨天下午騎車行經北屯區一處無號誌路口時，與轎車發生碰撞，李被撞飛後，撞上另輛行駛中的環保車擋風玻璃，造成玻璃大面積碎裂，李送醫後不治身亡，全案初判肇因是未依規定讓車、減速，全案將依過失致死罪方向偵辦。

經查，李姓男子（23歲）在昨天下5時許，騎機車沿北屯區昌平五街快車道往東行駛，當時唐姓男子（41歲）開車昌平東六路快車道往南行駛，二車行經北屯區昌平東六路與昌平五街時，因該處為無號誌路口，兩車發生碰撞。

李男因巨大衝擊力被撞飛，噴往對向車道林姓男子（29歲）駕駛的資源回收車，回收車的擋風玻璃有大面積碎裂，顯示衝擊力道。

李男倒臥在地，留下大灘鮮血，經送醫後仍在昨晚6時許宣告不治，另外兩車駕駛則受有頭部、手部擦挫傷。

警方調查，該處為無號誌路口，李男行向的地面寫有倒三角讓字標線，依規定需讓車，但唐男行經該處未依規定減速，初判都有肇事原因，詳細的肇事原因，仍需待交大事故組釐清，全案將依過失致死罪方向偵辦。

台中市李姓男子昨天騎機車行經北屯區時，與轎車發生車禍，李被撞飛與另輛回收車碰撞，李傷重不治。圖／讀者提供
台中市李姓男子昨天騎機車行經北屯區時，與轎車發生車禍，李被撞飛與另輛回收車碰撞，李傷重不治。圖／讀者提供
台中市李姓男子昨天騎機車行經北屯區時，與轎車發生車禍，李被撞飛與另輛回收車碰撞，李傷重不治。圖／讀者提供
台中市李姓男子昨天騎機車行經北屯區時，與轎車發生車禍，李被撞飛與另輛回收車碰撞，李傷重不治。圖／讀者提供
台中市李姓男子昨天騎機車行經北屯區時，與轎車發生車禍，李被撞飛與另輛回收車碰撞，李傷重不治。圖／讀者提供
台中市李姓男子昨天騎機車行經北屯區時，與轎車發生車禍，李被撞飛與另輛回收車碰撞，李傷重不治。圖／讀者提供
台中市李姓男子昨天騎機車行經北屯區時，與轎車發生車禍，李被撞飛與另輛回收車碰撞，李傷重不治。圖／摘自記者爆料網
台中市李姓男子昨天騎機車行經北屯區時，與轎車發生車禍，李被撞飛與另輛回收車碰撞，李傷重不治。圖／摘自記者爆料網

車道 撞飛 擋風玻璃

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