影／台中北屯無號誌路口 騎士遭車撞飛到對向環保車不治

台中市李姓男子昨天下午騎車行經北屯區一處無號誌路口時，與轎車發生碰撞，李被撞飛後，撞上另輛行駛中的環保車擋風玻璃，造成玻璃大面積碎裂，李送醫後不治身亡，全案初判肇因是未依規定讓車、減速，全案將依過失致死罪方向偵辦。

經查，李姓男子（23歲）在昨天下5時許，騎機車沿北屯區昌平五街快車道往東行駛，當時唐姓男子（41歲）開車昌平東六路快車道往南行駛，二車行經北屯區昌平東六路與昌平五街時，因該處為無號誌路口，兩車發生碰撞。

李男因巨大衝擊力被撞飛，噴往對向車道林姓男子（29歲）駕駛的資源回收車，回收車的擋風玻璃有大面積碎裂，顯示衝擊力道。

李男倒臥在地，留下大灘鮮血，經送醫後仍在昨晚6時許宣告不治，另外兩車駕駛則受有頭部、手部擦挫傷。