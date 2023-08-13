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影／桃園透天厝瓦斯氣爆 屋主慘死 妻回娘家躲一劫
桃園市平鎮區廣豐街一棟三層透天厝今天清晨6時23分突然起火，疑似瓦斯氣爆引發大火，鄰居聽到2聲爆炸聲驚嚇報警，隨即冒出濃煙夾雜火勢一發不可收拾，消防局119緊急灌救，消防員在一樓客廳發現一名70歲曾姓屋主燒成焦屍，警方下在調查釐清起火原因。
桃園市消防局今天上午6時23分據報，平鎮區廣豐街一巷內，一排連棟的三層加蓋鐵皮屋的透天厝發生火災，忽然清晨傳出2聲爆炸聲，驚醒鄰居報警，鄰居並聞到濃濃斯氣，擔心連續爆炸，紛紛跑到屋外查看。
消防局表示，大火延燒至三層鐵皮屋，消防局立即出動警消64人及23輛消防車及救護車，緊急前往滅火和救護，疑因氣爆威力大，屋內付之一炬，氣爆造成一片零亂，物品噴到屋外，曾姓屋主倒在一樓客廳內，明顯死亡。
根據現場調查，屋內2瓦斯桶在東倒正歪，一片殘破，連屋外的熱水器及放置鐵桶全都被氣爆噴飛至消防巷內，氣爆威力太大，玻璃震飛到巷子對面轎車散落一片，鄰居均受驚嚇，警消上午7時撲滅火勢，進行殘火處理及調查起火原因。
鄰居表示，該屋子為曾姓老夫妻一起居住，子女在外，夫妻兩人與鄰否相處和睦。警方表示， 曾姓屋主的66歲妻子平日同住生活，兩天前她妻子返回台東娘家，未料突然發生氣爆，是否意外或其他原因將進一步調查釐清。
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