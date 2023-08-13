高雄男喝茫超商拿走他人鑰匙 警上門撿到錢包化解烏龍
王姓男子在高雄超商買消夜，結帳時將鑰匙遺落櫃台，折返超商才知店員誤以為鑰匙是喝醉的林姓男子所有，林拿了鑰匙離去，王因無法進家門報警；警方調監視器，掌握林住附近大樓，搭電梯至林家時，又撿到林的錢包，喝醉的林男直到警方上門才知拿錯他人鑰匙。
三民二警分局鼎金所警員謝明樺、陳弘旂及實習生黃威盛，前天凌晨零時擔服巡邏勤務時，接獲王姓男子（32歲）報案，王指稱在鼎貴路一家超商買消夜，結帳時忘記將放在櫃檯的鑰匙帶走，在戶外座椅用餐後即返家。
王男指回家時才發現鑰匙遺落在超商，折返超商找鑰匙時，獲知店員誤以為鑰匙是另一名剛結帳的林姓男子（26歲）所有，因林男喝醉，也沒注意順手拿走店員交付的鑰匙就走出店外，因無法返家，報警請求協助。
警方抵達超商後，調閱超商周圍監視器，掌握林男特徵及行走方向，研判是附近大樓住戶，其中一棟管理員認出林男是住戶，帶同警方上樓拜訪，警方踏入電梯內，又撿到林男零錢包。
林男家人應門後，將酒醉倒頭就睡的林男叫醒，林被家人攙扶出來，經警方確認後，化解一場烏龍，家人對於林男醉行深感歉意，警方事後將鑰匙和零錢包分別送歸王男和林男。
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